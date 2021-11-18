Final da Libertadores: Flamengo ganha confiança e Palmeiras se abala

Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Corinthians e fez o Maracanã explodir Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A praticamente uma semana da final da Libertadores, o momento psicológico é totalmente favorável ao Flamengo. Após dias turbulentos com a eliminação na Copa do Brasil e tropeços no Campeonato Brasileiro , o time comandado por Renato Gaúcho retomou a confiança e principalmente o apoio de sua torcida.

Ligeiramente favorito ao título continental, o Rubro-Negro terá um duelo muito difícil diante do Palmeiras , no sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e às vésperas de uma partida desse tamanho qualquer vantagem se torna um diferencial. E nada melhor do que estar com o emocional mais preparado para uma decisão.

A 33ª rodada do Brasileirão, que teve a maioria de seus jogos na quarta-feira (17) mostrou exatamente como estão os sentimentos em cada clube. Tanto Renato Gaúcho, quanto Abel Ferreira apostaram na mesma estratégia para seus clubes: times alternativos. Entretanto, a cultura “resultadista” do futebol brasileiro influencia demais, mesmo quando as partidas nem são tão relevantes assim. E foi aí que surgiu a grande diferença.

Enquanto isso, no Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado, e pior ainda: em um clássico frente ao São Paulo. O torcedor palmeirense não quis saber se o jogo valia pouco para as ambições do time no Brasileirão ou se os principais jogadores descansavam para a importante final do torneio continental, vaiou os atletas e protestou no estádio. Ao fim do jogo, semblantes cabisbaixos, busca por explicações e Abel Ferreira, como sempre, esbravejando na coletiva e pedindo um voto de confiança: um péssimo ambiente.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ficou com cara de poucos amigos no Allianz Parque Crédito: Marcello Zambrana/AGIF

FUTEBOL x EMOCIONAL

Observe que lá no início desse texto falei em momento psicológico e que o Flamengo recuperou a confiança e o apoio de sua torcida. Bom destacar isso porque o bom futebol ainda não voltou. O melhor futebol que oelenco pode oferecer não aparece há alguns jogos, e terá que dar as caras para o Rubro-Negro conquistar a Libertadores mais uma vez.