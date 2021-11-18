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Decisão

Final da Libertadores: Flamengo ganha confiança e Palmeiras se abala

Momento psicológico é todo do Rubro-Negro, que venceu e foi ovacionado pela torcida, enquanto o Verdão perdeu clássico, foi vaiado e duramente criticado

Públicado em 

18 nov 2021 às 16:40
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Corinthians e fez o Maracanã explodir
Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Corinthians e fez o Maracanã explodir Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A praticamente uma semana da final da Libertadores, o momento psicológico é totalmente favorável ao Flamengo. Após dias turbulentos com a eliminação na Copa do Brasil e tropeços no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Gaúcho retomou a confiança e principalmente o apoio de sua torcida.
Ligeiramente favorito ao título continental, o Rubro-Negro terá um duelo muito difícil diante do Palmeiras, no sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e às vésperas de uma partida desse tamanho qualquer vantagem se torna um diferencial. E nada melhor do que estar com o emocional mais preparado para uma decisão.

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A 33ª rodada do Brasileirão, que teve a maioria de seus jogos na quarta-feira (17) mostrou exatamente como estão os sentimentos em cada clube. Tanto Renato Gaúcho, quanto Abel Ferreira apostaram na mesma estratégia para seus clubes: times alternativos. Entretanto, a cultura “resultadista” do futebol brasileiro influencia demais, mesmo quando as partidas nem são tão relevantes assim. E foi aí que surgiu a grande diferença.
Em um Maracanã lotado com mais de 50 mil flamenguistas, o Rubro-Negro foi empurrado por sua torcida até o fim e conseguiu uma vitória eletrizante sobre o Corinthians, até com roteiro dramático já que o gol saiu nos minutos finais. Ao fim do duelo, a torcida cantou a plenos pulmões para comemorar o triunfo e principalmente para dar força ao elenco em seu último jogo no Rio de Janeiro antes da final da Libertadores.
Enquanto isso, no Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado, e pior ainda: em um clássico frente ao São Paulo. O torcedor palmeirense não quis saber se o jogo valia pouco para as ambições do time no Brasileirão ou se os principais jogadores descansavam para a importante final do torneio continental, vaiou os atletas e protestou no estádio. Ao fim do jogo, semblantes cabisbaixos, busca por explicações e Abel Ferreira, como sempre, esbravejando na coletiva e pedindo um voto de confiança: um péssimo ambiente.
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ficou com cara de poucos amigos no Allianz Parque
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ficou com cara de poucos amigos no Allianz Parque Crédito: Marcello Zambrana/AGIF

FUTEBOL x EMOCIONAL

Observe que lá no início desse texto falei em momento psicológico e que o Flamengo recuperou a confiança e o apoio de sua torcida. Bom destacar isso porque o bom futebol ainda não voltou. O melhor futebol que oelenco pode oferecer não aparece há alguns jogos, e terá que dar as caras para o Rubro-Negro conquistar a Libertadores mais uma vez.
Se o moral do Palmeiras está mais abatido, o futebol também vive de altos e baixos: foram seis vitórias seguidas no Brasileirão e duas derrotas nos últimos jogos. Tecnicamente é um time inferior ao Flamengo, porém perigosíssimo, basta lembrar em como eliminou o poderoso Atlético-MG na semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro tem leve vantagem, mas não terá vida fácil.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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