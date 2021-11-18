Flamengo vence o Corinthians e vê Maracanã pulsar na despedida antes de final

No apagar das luzes, Bruno Henrique assegurou a vitória do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A atmosfera do Maracanã cativou os apaixonados por futebol e foi palco de uma sonora festa para o duelo entre Flamengo e Corinthians, realizado nesta quarta-feira (17), pela 33ª rodada do Brasileiro. E cerca de 50 mil pessoas viram o Rubro-Negro chegar à eletrizante vitória com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, depois de jogada de placa de Rodinei e gol de Bruno Henrique: 1x0.

O estádio passou a tremer ainda mais com o lance nos acréscimos, que levou o Flamengo aos 63 pontos, a oito do Atlético-MG, líder da competição. Já o Corinthians estaciona nos 50 pontos, na quinta colocação, a dois do G-4.O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado. Já o Corinthians terá o clássico contra o Santos pela 34ª rodada, no domingo, em sua Arena.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida embalado pela presença maciça da torcida. Se atirou ao ataque, pressionou a saída de bola de um inseguro Corinthians e criou um perigo logo nos minutos iniciais (Gomes mandou para longe, dentro da área). Depois, os paulistas, que seguraram o ímpeto dos mandantes, passaram a ter mais a bola e abafaram a pressão rubro-negra, inclusive estando mais próximo de abrir o marcador - Róger Guedes e Jô chegaram pela esquerda, mas pecaram no arremate e não exigiram trabalho de Hugo Souza.

No geral, o primeiro tempo foi de poucas emoções, e a bola (isolada por Vitinho duas ou três vezes) nem foi a protagonista. Giuliano deixar o campo cedo, lesionado, e uma treta iniciada após dividida de Vitor Gabriel e João Victor foram os momentos mais chamativos da zerada etapa inicial.

O segundo tempo foi de amplo domínio do Flamengo, que já voltou com três alterações, todas seguindo o planejamento para a Libertadores: Filipe Luís, Bruno Henrique e Gustavo Henrique. Do outro lado, entrou Mosquito, porém só o Rubro-Negro teve, de fato, competência para ser efetivo.

O Flamengo foi no embalo da galera, que entrou em êxtase depois que Michael foi acionado, aos 14'. Cássio fez boas defesas e ainda contou com o travessão, em testada de Gomes. E o Corinthians, acuado, não estocou em contra-ataques e ficou à mercê de um erro, mesmo que não fizesse questão de provocá-lo. Deu dó de ver Renato Augusto e Róger Guedes reféns de tamanha limitação tática - o atacante ainda achou um arremate perigoso nos acréscimos.

De tanto pressionar, o Flamengo foi coroado, ainda que tardiamente. Bruno Henrique marcou de cabeça, mas o lance de placa foi construído por Rodinei, que deu uma caneta na lateral e cruzou na cabeça do camisa 27. O triunfo fez com que o clube carioca ampliasse a série invicta sobre o paulista, que agora é de nove partidas, com oito vitórias e um empate no período

DESPEDIDA DA NAÇÃO