David Luiz é mais um que retorna do exterior para sobrar no Brasileirão

David Luiz certamente vai fazer bonito com a camisa do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Apresentado oficialmente como jogador do Flamengo na tarde desta segunda-feira (13) , David Luiz tem tudo para iniciar uma trajetória de sucesso com a camisa do clube rubro-negro. Com boa técnica, preparo físico em dia e sem sofrer com lesões, o zagueiro de 34 anos tem pela frente um caminho que foi recentemente trilhado por Hulk, Filipe Luís, Rafinha, Diego Alves, e que atualmente outros iniciam os primeiros passos como Renato Augusto e Diego Costa: sobrar em seu retorno ao futebol brasileiro.

Tal situação é praticamente regra no Brasil . A maioria dos jogadores, mesmo já com idade avançada, que retornam ao futebol brasileiro obtém sucesso. Muito claro por serem atletas diferenciados e que consolidaram carreiras em grandes clubes pelo mundo, mas também pelo baixo nível de competitividade do futebol apresentado no país, onde alguns clubes se tornaram muito melhores que os outros.

David Luiz, assim como Willian (que chegou ao Corinthians), estavam em gigantes europeus, mas em alguns casos nem é um requisito fundamental para um retorno triunfal ao futebol brasileiro. São os casos de Hulk, Miranda e Renato Augusto, que estavam no futebol chinês e provam a cada jogo que são diferenciados. Hulk e Miranda estavam na última convocação para a Seleção Brasileira, e o meia corintiano reestreou marcando um golaço.

Isso porque destaquei aqui exemplos dos últimos anos. Mas ao observar a história construída anteriormente podemos relembrar aqui Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zé Roberto, Deco entre outros craques que retornaram da Europa perto do fim de carreira e brilharam no Brasil. Ou ainda jogadores que andavam esquecidos fora do país como Nenê e Ricardo Oliveira, que quando retornaram ao país foram muito bem durante um período de tempo. As exceções geralmente tratam-se dos jogadores com longo histórico de lesões no currículo, caso de Douglas Costa, que está no Grêmio, e Luiz Adriano, do Palmeiras.

Mas voltando a David Luiz, a chance do defensor ser mais um jogador a se destacar é tão grande que até mesmo o jornal argentino Olé, que não perde uma chance de criticar o futebol brasileiro se rendeu ao zagueiro. "Outro jogador de renome que volta ao futebol brasileiro: agora, é David Luiz que somará ao Flamengo. Saúdem a Copa Libertadores, que se vai por uns anos ao Brasil", afirmou a publicação em um tom que mostra como os times brasileiros se tornas ainda mais fortes quando comparados aos seus rivais sul-americanos. Haja vista esta edição da Libertadores que se tornou praticamente uma Copa do Brasil.

FATOR FLAMENGO

Adicione o potencial de David Luiz ao de um clube que se estruturou e tem um ótimo elenco como o Flamengo, para ver que isso é praticamente uma receita de sucesso. Ajuda ainda o fato de alguns jogadores veteranos como Diego Alves e Filipe Luís entenderem como funciona essa transição para o futebol nacional. Ambos vão poder relatar suas experiências ao novo colega de clube e o auxiliar nesta adaptação.