David Luiz explica opção pelo Flamengo: "Senti o amor da torcida"

David Luiz foi oficialmente apresentado como jogador do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Anunciado como reforço do Flamengo no sábado (11), David Luiz acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no domingo (12) no Allianz Parque e, nesta segunda-feira (13), foi oficialmente apresentado pelo clube no Ninho do Urubu. A negociação levou algumas semanas até o acordo final e, segundo o atleta, a mobilização da Nação foi fundamental para ele aceitar o novo desafio.

"Senti o amor da torcida, mesmo não sendo jogador, e isso tocou o meu coração. Muito grande (o impacto da torcida). Uma loucura sentir esse carinho, mesmo ainda não sendo jogador do Flamengo. Me fez repensar, imaginar muita coisa e me ajudou muito na decisão", afirmou, antes de completar: "Mais um grande desafio na minha vida. É o que sempre gostei. Os grandes desafios, as coisas difíceis. Foi o que me ajudou a tomar essa decisão. Tive alguns cenários, onde poderia escolher uma vida 'mais tranquila', mas eu gosto de fazer o que sinto no coração".

Com o nome ventilado no Flamengo há semanas, a contratação de David Luiz tornou-se uma novela. O desfecho foi o final feliz aguardado pelo torcedor rubro-negro, que também deu sua contribuição no processo, mobilizando-se nas redes sociais pela chegada do atleta.

David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG. No Velho Continente, o brasileiro conquistou uma série de títulos importantes. Confira outras respostas dadas pelo novo zagueiro do Flamengo: