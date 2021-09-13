David Luiz explica opção pelo Flamengo: "Senti o amor da torcida"

Anunciado como reforço do Flamengo no sábado (11), David Luiz acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no domingo (12) no Allianz Parque e, nesta segunda-feira (13), foi oficialmente apresentado pelo clube no Ninho do Urubu. A negociação levou algumas semanas até o acordo final e, segundo o atleta, a mobilização da Nação foi fundamental para ele aceitar o novo desafio.
"Senti o amor da torcida, mesmo não sendo jogador, e isso tocou o meu coração. Muito grande (o impacto da torcida). Uma loucura sentir esse carinho, mesmo ainda não sendo jogador do Flamengo. Me fez repensar, imaginar muita coisa e me ajudou muito na decisão", afirmou, antes de completar: "Mais um grande desafio na minha vida. É o que sempre gostei. Os grandes desafios, as coisas difíceis. Foi o que me ajudou a tomar essa decisão. Tive alguns cenários, onde poderia escolher uma vida 'mais tranquila', mas eu gosto de fazer o que sinto no coração".
Com o nome ventilado no Flamengo há semanas, a contratação de David Luiz tornou-se uma novela. O desfecho foi o final feliz aguardado pelo torcedor rubro-negro, que também deu sua contribuição no processo, mobilizando-se nas redes sociais pela chegada do atleta.
David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG. No Velho Continente, o brasileiro conquistou uma série de títulos importantes. Confira outras respostas dadas pelo novo zagueiro do Flamengo:
- Início das negociações com o Flamengo
"Tiveram inúmeros momentos que, ao longo da minha carreira, conheci pessoas que trabalhavam no Flamengo. Quando começamos a falar disso, realmente, foi um dia especial, mas que vocês ainda vão saber."
- Adaptação ao elenco
"A adaptação vai ser muito fácil. Dá para ver o que essa equipe exala: alegria, harmonia. É muito fácil se adaptar a uma atmosfera em contexto positivo."
- Retorno à Seleção Brasileira
"Minha cabeça está voltada ao Flamengo. Minha decisão foi para encarar os desafios e ambições do Flamengo. Tudo que queremos ganhar, vencer, conquistar. O jogador sempre tem que querer defender o seu país. Se não, está na profissão errada, eu penso assim. Tenho sempre a ambição de defender o meu país. E vou sempre fazer o melhor ao defender o Flamengo."
- Amizade com Filipe Luís, Diego e Diego Alves
"São amigos, pessoas que o futebol me apresentou. A gente conversa com todo mundo. Lógico que tinham minhas questões, e, em nenhum momento, eles me mostraram pontos negativos. Então, claro, que foi positivo."
- Desafios no retorno ao futebol brasileiro
"O dia a dia vai me mostrar isso. Tenho que me capacitar a todo tipo de dificuldade."
- Peso de chegar ao clube após campanha da torcida
"A responsabilidade sempre existe quando você aceita algo grande. Estou feliz em participar de um grupo tão qualificado. A dupla não será apenas eu e Rodrigo Caio. Todos temos que desempenhar, nos dedicar, para representar o Flamengo. Vi muitos jogos e é um prazer dividir o dia a dia com jogadores tão qualificados."