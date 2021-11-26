Rádio Gazeta 97,1 FM transmite final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Rádio Gazeta FM transmite a final da Libertadores neste sábado a partir das 17h Crédito: Rádio Gazeta FM/Divulgação

A Rede Gazeta tem uma novidade para quem quer acompanhar a final da Libertadores 2021 neste sábado (27). A decisão entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão da Rádio Gazeta 97,1 FM por áudio e também por vídeo, com imagens da equipe que faz a transmissão pela rádio disponíveis no site e no Facebook de A Gazeta.

A jornada esportiva especial na Rádio Gazeta começa a partir das 16h30, com narração de Jair Oliveira, comentários de Fernando Zambom e Jorge Buery. A transmissão da partida começa às 17 horas, que é quando a bola começa a rolar no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai.

Equipe da Rádio Gazeta FM que transmitirá a final da Libertadores 2021 Crédito: Acervo pessoal/Jair Oliveira

Além da emoção que é passada pelas transmissões do rádio, a transmissão da Rádio Gazeta também terá interação com os ouvintes. Por meio do WhatsApp, os torcedores podem enviar mensagens com opiniões, informações e também contar como está o clima durante o jogo.

"A transmissão do futebol na Rádio Gazeta marca a volta de uma tradição na história da Rádio, desde a sua criação na AM. Sem dúvida será uma festa para nós e para os ouvintes." Jair Oliveira - Jornalista e narrador da Rádio Gazeta