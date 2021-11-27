Abelhas preocupam moradores de Jardim da Penha, em Vitória

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Moradores e comerciantes do bairro Jardim da Penha , em Vitória , estão preocupados com abelhas que saíram de dentro de um poste de energia elétrica nesta sexta-feira (26). Os animais teriam se incomodado com o barulho causado pelo corte de uma árvore da região.

Em entrevista concedida neste sábado (27) à TV Gazeta, a comerciante Núbia Sena de Lima contou que os insetos vivem no local há, pelo menos, dois anos. No entanto, quando foram irritados nesta semana, eles atacaram várias pessoas que passavam ou trabalhavam no local.

"Na sexta solicitaram o corte de uma árvore que fica perto do poste. Com o barulho, as abelhas saíram de dentro do poste. O homem que estava cortando a árvore e os ajudantes dele foram picados" Núbia Sena de Lima - Comerciante

Segundo os moradores, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no bairro na própria sexta-feira (26), mas explicou que, como as abelhas estão em um poste de energia elétrica, a concessionária responsável pela distribuição do serviço precisava ser acionada. No caso da Capital, a EDP.

À esquerda, o poste onde está o enxame; à direita a árvore que foi cortada nessa sexta-feira (26) em Jardim da Penha Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Em nota, a empresa garantiu que esteve no local e que chegou a isolar uma parte do poste, mas que os animais foram para o topo dele. "Uma equipe esteve no bairro para a análise técnica. A remoção do enxame está programada para os próximos dias, a depender das condições climáticas", afirmou a EDP

O Corpo de Bombeiros ainda informou, no final da manhã deste sábado (27), que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e, se for o caso, fazer a retirada dos insetos.