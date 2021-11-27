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Viralizou na internet

Vídeo: conheça a história do estudante do ES que virou meme no Enem

Matheus de Oliveira passou um sufoco no último domingo (21) ao perceber que estava sem documento para fazer o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 10:06

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

27 nov 2021 às 10:06
No último domingo (21), o estudante Matheus Bernardo de Oliveira, 18 anos, passou um sufoco ao perceber, já na porta do local de prova, em Vitória, que estava sem o documento de identificação para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Faltavam 15 minutos para os portões fecharem e o estudante travou uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir fazer o exame. Toda correria foi flagrada pelo repórter do G1 Álvaro Guaresqui, e teve um final feliz. 
Matheus Bernardo de Oliveira, estudante que esqueceu o documento no dia da prova do Enem e viralizou nas redes sociais
Matheus Bernardo de Oliveira, estudante que esqueceu o documento no dia da prova do Enem e viralizou nas redes sociais Crédito: Fernando Madeira
A Gazeta foi atrás de Matheus para saber a história por trás do vídeo, que virou "meme" na internet. Confira no vídeo acima.

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