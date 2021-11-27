Vídeo: conheça a história do estudante do ES que virou meme no Enem

No último domingo (21), o estudante Matheus Bernardo de Oliveira, 18 anos, passou um sufoco ao perceber, já na porta do local de prova, em Vitória, que estava sem o documento de identificação para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Faltavam 15 minutos para os portões fecharem e o estudante travou uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir fazer o exame. Toda correria foi flagrada pelo repórter do G1 Álvaro Guaresqui, e teve um final feliz.
A Gazeta foi atrás de Matheus para saber a história por trás do vídeo, que virou "meme" na internet. Confira no vídeo acima.