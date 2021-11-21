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Saiba quando sai o gabarito oficial do Enem 2021

Respostas oficiais são divulgadas pelo Inep até três dias após o segundo domingo de prova; enquanto isso, estudantes podem conferir gabaritos extraoficiais
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 

21 nov 2021 às 20:14

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 20:14

Confira os gabaritos das provas
Primeira prova do Enem 2021 foi aplicada neste domingo (21) Crédito: Nguyen Dang Hoang/Unsplash/Arte Geraldo Neto
Depois da apreensão do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, os candidatos só querem saber de uma coisa: o gabarito. Porém, as respostas oficiais de todas questões só vão ser divulgadas após o segundo domingo de provas, que acontece dia 28 de novembro.
A partir dessa data, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, tem até três dias úteis para publicar o gabarito, ou seja, até na quarta-feira, dia 1º de dezembro. 
Enquanto isso, os estudantes podem conferir os gabaritos extraoficiais. Em A Gazeta, professores da startup de Educação Descomplica, fizeram a correção da prova ao vivo. Você pode conferir clicando aqui. 

PROVAS

Neste primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 
No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.

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