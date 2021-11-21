Saiba quando sai o gabarito oficial do Enem 2021

Primeira prova do Enem 2021 foi aplicada neste domingo (21) Crédito: Nguyen Dang Hoang/Unsplash/Arte Geraldo Neto

Depois da apreensão do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 , os candidatos só querem saber de uma coisa: o gabarito. Porém, as respostas oficiais de todas questões só vão ser divulgadas após o segundo domingo de provas, que acontece dia 28 de novembro.

A partir dessa data, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, tem até três dias úteis para publicar o gabarito, ou seja, até na quarta-feira, dia 1º de dezembro.

A Gazeta, professores da startup de Educação Descomplica, fizeram a correção da prova ao vivo. Você pode conferir Enquanto isso, os estudantes podem conferir os gabaritos extraoficiais. Em, professores da startup de Educação Descomplica, fizeram a correção da prova ao vivo. Você pode conferir clicando aqui.

PROVAS

Neste primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.