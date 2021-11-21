Correria, queda e apoio de PMs: a luta de estudantes para fazer o Enem no ES

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa Crédito: Ricardo Medeiros

A chegada aos locais de prova no primeiro dia do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi marcada por queda, o último abraço dos pais e ainda o tradicional corre-corre de última hora para entrar antes do fechamento dos portões.

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa

DESESPERO ANTES DO FECHAMENTO DOS PORTÕES

Dezenas de candidatos só conseguiram chegar em cima da hora. A chuva dificultou para muitos alunos, especialmente os que vieram de outros bairros e até mesmo cidades para realizarem o teste na capital capixaba. Na Faesa, em Vitória, muitos se empenharam para subir no morro íngreme até o acesso.

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Alguns candidatos receberam um abraço apertado antes de entrar para a realização da prova. A jovem tenta, pela terceira vez, uma vaga no curso de Medicina.

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Na correria para não se atrasar, uma candidata acabou caindo pouco antes de entrar nas dependências do Colégio Salesiano. Rapidamente ela foi amparada e prosseguiu à sala. Chovia no momento em que ela chegava ao local.

Os policiais que garantiam a segurança do local auxiliaram a jovem:

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Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.

O Enem também é uma oportunidade para os ambulantes. Em frente ao Salesiano, no Forte São João, Arlete Caldeira e a filha Mileide aproveitaram para venderem canetas pretas e água aos candidatos que chegam para o teste.

Já na rua da Faesa, várias pessoas distribuíram canetas grátis para quem ia fazer a prova.