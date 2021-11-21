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Primeiro dia

Correria, queda e apoio de PMs: a luta de estudantes para fazer o Enem no ES

No Espírito Santo, buscando uma chance de ingressar no ensino superior, 58.590 candidatos se inscreveram para a prova neste domingo (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2021 às 16:15

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:15

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa
Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa Crédito: Ricardo Medeiros
A chegada aos locais de prova no primeiro dia do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi marcada por queda, o último abraço dos pais e ainda o tradicional corre-corre de última hora para entrar antes do fechamento dos portões.
No Espírito Santo, buscando uma chance de ingressar no ensino superior, 58.590 candidatos se inscreveram para a prova neste domingo (21). Destes, 57.713 optaram pela prova impressa; os demais (877) pela versão digital.

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa

DESESPERO ANTES DO FECHAMENTO DOS PORTÕES

Dezenas de candidatos só conseguiram chegar em cima da hora. A chuva dificultou para muitos alunos, especialmente os que vieram de outros bairros e até mesmo cidades para realizarem o teste na capital capixaba. Na Faesa, em Vitória, muitos se empenharam para subir no morro íngreme até o acesso.
Alguns candidatos receberam um abraço apertado antes de entrar para a realização da prova. A jovem tenta, pela terceira vez, uma vaga no curso de Medicina.
Na correria para não se atrasar, uma candidata acabou caindo pouco antes de entrar nas dependências do Colégio Salesiano. Rapidamente ela foi amparada e prosseguiu à sala. Chovia no momento em que ela chegava ao local.
Os policiais que garantiam a segurança do local auxiliaram a jovem:
Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 
No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.
O Enem também é uma oportunidade para os ambulantes. Em frente ao Salesiano, no Forte São João, Arlete Caldeira e a filha Mileide aproveitaram para venderem canetas pretas e água aos candidatos que chegam para o teste. 
Já na rua da Faesa, várias pessoas distribuíram canetas grátis para quem ia fazer a prova. 

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