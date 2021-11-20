Enem 2021: dia de prova para 58.590 candidatos no ES. Veja regras

Buscando uma chance de ingressar no ensino superior, 58.590 candidatos do Espírito Santo devem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 neste domingo (21). Destes, 57.713 realizarão a prova impressa; os demais (877), optaram pela versão digital.
No primeiro dia, os inscritos farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois. Candidatos que chegarem após as 13h serão barrados.
Conforme o edital, haverá aplicação do exame em 38 municípios capixabas. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.
Portar documento de identidade, caneta de tinta preta e utilizar máscara para proteção contra a Covid-19 são obrigações do candidato. Também é recomendável levar o cartão de confirmação de inscrição e álcool em gel, embora o sanitizante também vá estar disponível nos locais de prova.
Quem apresentar sintomas do coronavírus ou estiver infectado com doenças infectocontagiosas não deve comparecer aos locais de prova. Nesses casos, o candidato, deverá informar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o diagnóstico e tentar uma reaplicação da prova em data posterior.
ORIENTAÇÕES GERAIS
- Quando as provas do Enem serão realizadas?
Primeiro dia: 21/11
Segundo dia: 28/11
- Onde a prova será aplicada?
O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
- A partir de que horário posso entrar no local de prova?
Abertura dos portões: 12 horas
Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
- Como as questões serão distribuídas?
Serão 45 questões objetivas de cada área, totalizando 180 perguntas, além de uma redação. Elas serão divididas da seguinte maneira:
1º dia de prova: 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia) e Redação.
2º dia de prova: 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias.
- Quando as provas começam, e qual a duração?
Início das provas: 13h30
Duração: São 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
- O que levar no dia da prova?
Documento de identificação com foto: como RG, passaporte, e carteira de habilitação.
Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso.
Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Declaração de Comparecimento impressa: é recomendada caso o estudante necessite comprovar sua presença no exame.
- Posso levar água e lanche?
Recomenda-se que cada participante leve sua própria garrafa de água para consumo. O lanche deverá ser vistoriado pelo aplicador.
- Terei onde guardar o celular?
Aparelhos eletrônicos, como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes, devem ser mantidos com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.
- Segurança reforçada
Conforme o edital, o candidato poderá ser submetido a revista eletrônica nos locais de provas, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.
- Preciso usar máscara? Quais as regras?
É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19; Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele; O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame; Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida; A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova; É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame; O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção; Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.
- O que fazer em casos de sintomas de Covid-19?
Caso o candidato apresente sintomas relacionados à Covid-19 na semana que antecede a aplicação do exame ou em sua véspera, não deverá comparecer ao local de provas. Neste caso, deverá solicitar a reaplicação na Página do Participante, onde precisará inserir um documento comprobatório da sua condição, que será analisado pelo Inep.