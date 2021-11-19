Enem: ainda dá tempo para revisar conteúdo? Professores dão dicas

Enem 2021: leitura de atualidades, e até mesmo de livros voltados ao entretenimento são recomendados às vésperas da prova Crédito: Pixabay

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado a mais de 3 milhões de brasileiros neste final de semana, entre eles 58.590 inscritos do Espírito Santo , de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A apenas três dias da primeira etapa da prova — que é uma das principais portas de entradas para as universidades públicas do país — ainda há algo que se possa aprender?

O ideal é que a parte principal do conteúdo já tenha sido assimilada. Mas, de acordo com educadores, há alguns ajustes de última hora que podem ser feitos para ajudar a fixar o conhecimento e a ter um desempenho melhor na hora de realizar a avaliação.

O professor de Linguagens (Interpretação e Gramática) do Darwin, Cristiano Bazoni, pondera que o ideal é que o estudante “tire o pé do acelerador” e reduza o ritmo de estudos, até mesmo para não estimular a ansiedade no período que antecede a prova. Contudo, mesmo agora, a leitura é recomendada.

“Leia atualidades, temas gerais, sem se ater a conteúdos porque isso pode causar mais estresse. Estando consciente de que você já fez o suficiente para a prova, não acho interessante focar em conteúdos específicos em um momento em que você deveria trabalhar mais o seu lado emocional, seu equilíbrio.”

"Busque boas revistas, bons sites, e leia não só notícias, mas artigos críticos que vão contribuir para a avaliação, para a redação" Cristiano Bazoni - Professor de Linguagens (Interpretação e Gramática) do Darwin

Já o professor Adelarmo Luiz de Carvalho orienta que os estudantes revejam as questões de provas dos anos anteriores e até mesmo refaçam algumas delas.

O professor de Geografia e Atualidades do Salesiano, Lucas Campos, reforça ainda que até no entretenimento é possível encontrar algo que auxilie durante a prova.

“Eu sempre costumo dizer para os meus alunos manterem a rotina normal, mas o ideal é que, nesse momento, comecem a desacelerar um pouco porque o que tinham que estudar, já estudaram. Então podem aproveitar esse momento para dar uma relaxada, para ficar com a cabeça e o corpo mais tranquilos e preparados.”

REVISÕES DE ÚLTIMA HORA: O QUE INDICAM OS PROFESSORES

Leitura

Busque boas revistas, jornais, bons sites, e leia não só notícias, mas artigos críticos, que poderão ajudar a se inteirar de temas que podem ser abordados de alguma forma na prova.

Além das temáticas, fique atento à estruturação dos textos, que podem auxiliar, por exemplo, na hora de escrever a redação.

Identifique ainda o tipo de texto que está lendo: uma notícia, um artigo opinativo, uma crônica, etc. Cada material cumpre uma função, e saber reconhecê-las pode auxiliar na prova de linguagens, por exemplo.

A leitura de livros voltados ao entretenimento também pode ajudar. Eles auxiliam não apenas a relaxar, como podem, eventualmente, acabar sendo referenciados nas questões, que sempre trazem uma ou outra obra da literatura como exemplo.



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