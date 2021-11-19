Enem: ainda dá tempo para revisar conteúdo? Professores dão dicas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado a mais de 3 milhões de brasileiros neste final de semana, entre eles 58.590 inscritos do Espírito Santo, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A apenas três dias da primeira etapa da prova — que é uma das principais portas de entradas para as universidades públicas do país — ainda há algo que se possa aprender?
O ideal é que a parte principal do conteúdo já tenha sido assimilada. Mas, de acordo com educadores, há alguns ajustes de última hora que podem ser feitos para ajudar a fixar o conhecimento e a ter um desempenho melhor na hora de realizar a avaliação.
O professor de Linguagens (Interpretação e Gramática) do Darwin, Cristiano Bazoni, pondera que o ideal é que o estudante “tire o pé do acelerador” e reduza o ritmo de estudos, até mesmo para não estimular a ansiedade no período que antecede a prova. Contudo, mesmo agora, a leitura é recomendada.
“Leia atualidades, temas gerais, sem se ater a conteúdos porque isso pode causar mais estresse. Estando consciente de que você já fez o suficiente para a prova, não acho interessante focar em conteúdos específicos em um momento em que você deveria trabalhar mais o seu lado emocional, seu equilíbrio.”
"Busque boas revistas, bons sites, e leia não só notícias, mas artigos críticos que vão contribuir para a avaliação, para a redação"
Já o professor Adelarmo Luiz de Carvalho orienta que os estudantes revejam as questões de provas dos anos anteriores e até mesmo refaçam algumas delas.
O professor de Geografia e Atualidades do Salesiano, Lucas Campos, reforça ainda que até no entretenimento é possível encontrar algo que auxilie durante a prova.
“Eu sempre costumo dizer para os meus alunos manterem a rotina normal, mas o ideal é que, nesse momento, comecem a desacelerar um pouco porque o que tinham que estudar, já estudaram. Então podem aproveitar esse momento para dar uma relaxada, para ficar com a cabeça e o corpo mais tranquilos e preparados.”
REVISÕES DE ÚLTIMA HORA: O QUE INDICAM OS PROFESSORES
Leitura
- Busque boas revistas, jornais, bons sites, e leia não só notícias, mas artigos críticos, que poderão ajudar a se inteirar de temas que podem ser abordados de alguma forma na prova.
- Além das temáticas, fique atento à estruturação dos textos, que podem auxiliar, por exemplo, na hora de escrever a redação.
- Identifique ainda o tipo de texto que está lendo: uma notícia, um artigo opinativo, uma crônica, etc. Cada material cumpre uma função, e saber reconhecê-las pode auxiliar na prova de linguagens, por exemplo.
- A leitura de livros voltados ao entretenimento também pode ajudar. Eles auxiliam não apenas a relaxar, como podem, eventualmente, acabar sendo referenciados nas questões, que sempre trazem uma ou outra obra da literatura como exemplo.
Realização de exercícios
- Releia redações realizadas anteriormente, pois podem ajudar a refrescar a memória sobre algum tema já trabalhado.
- Reveja provas de anos anteriores, e faça algumas questões, para ter uma noção prévia daquilo com que pode se deparar na hora do Enem. As provas, assim como os gabaritos, podem ser encontrados em sites oficiais, então é possível saber se suas respostas estão corretas.