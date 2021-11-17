Provas do Enem já chegaram ao Espírito Santo; 58.590 farão teste no domingo

O material, que será aplicado nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novembro, está sendo armazenado em um depósito que está sob responsabilidade dos Correios Crédito: Brookcagle scaled/Unsplash/Arte A Gazeta

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , que informou ainda que o planejamento operacional da operação integrada para o Enem 2021 está sendo finalizado e mais detalhes sobre a logística e reforço da segurança nos locais do exame serão divulgados em breve.

Os Correios foram questionados sob as medidas de segurança adotadas para vigiar as provas, mas a instituição não se manifestou até a conclusão do texto.

O Enem será aplicado a mais de 3 milhões de brasileiros neste final de semana, entre eles 58.590 inscritos do Espírito Santo, de acordo com dados do Inep.

No primeiro dia, serão aplicadas 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, que, sozinha, vale mil pontos.