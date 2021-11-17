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Educação

Provas do Enem já chegaram ao Espírito Santo; 58.590 farão teste no domingo

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão aplicadas nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novembro
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 nov 2021 às 16:56

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 16:56

A Gazeta no Enem
O material, que será aplicado nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novembro, está sendo armazenado em um depósito que está sob responsabilidade dos Correios Crédito: Brookcagle scaled/Unsplash/Arte A Gazeta
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já chegaram ao Espírito Santo. O material, que será aplicado nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novembro, está sendo armazenado em um depósito que está sob responsabilidade dos Correios.
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que informou ainda que o planejamento operacional da operação integrada para o Enem 2021 está sendo finalizado e mais detalhes sobre a logística e reforço da segurança nos locais do exame serão divulgados em breve.
Os Correios foram questionados sob as medidas de segurança adotadas para vigiar as provas, mas a instituição não se manifestou até a conclusão do texto.
O Enem será aplicado a mais de 3 milhões de brasileiros neste final de semana, entre eles 58.590 inscritos do Espírito Santo, de acordo com dados do Inep.
No primeiro dia, serão aplicadas 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, que, sozinha, vale mil pontos.
A avaliação é uma das principais portas de entrada nas universidades públicas do país.

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