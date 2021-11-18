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Neste domingo

Enem 2021: o que pode e o que não pode no dia da prova; veja vídeo

Primeiro dia do exame acontece neste domingo (21). Todos os anos, candidatos são desclassificados por descumprir algumas regras. Isso pode ser evitado com uma organização mais eficaz. Confira no vídeo
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

18 nov 2021 às 11:17

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:17

Nos próximos domingos, 21 e 28 de novembro, candidatos em todo o Brasil vão realizar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alguns itens são obrigatórios para entrar nos locais de prova, entre eles apresentar um documento com foto e ter uma caneta de tinta preta.
Todos os anos, candidatos são desclassificados por descumprir algumas regras. Isso pode ser evitado com uma organização mais eficaz. No vídeo acima, você confere um resumo sobre o que é preciso saber para o dia da prova. Confira.

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