Enem 2021: o que pode e o que não pode no dia da prova; veja vídeo

Nos próximos domingos, 21 e 28 de novembro, candidatos em todo o Brasil vão realizar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alguns itens são obrigatórios para entrar nos locais de prova, entre eles apresentar um documento com foto e ter uma caneta de tinta preta.
Todos os anos, candidatos são desclassificados por descumprir algumas regras. Isso pode ser evitado com uma organização mais eficaz. No vídeo acima, você confere um resumo sobre o que é preciso saber para o dia da prova. Confira.