Enem: o que fazer na reta final para aliviar o estresse, mas manter o foco

Yoga ajuda a aliviar o estresse na preparação para o Enem Crédito: Pixabay

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem sua primeira etapa neste domingo (21) e alguns estudantes estão se redobrando para estudar e fixar os conteúdos nessa reta final. Conforme o período para a realização da prova vai se aproximando, os alunos ficam mais ansiosos e podem perder até mesmo o foco na hora de estudar.

A estudante Amanda Soares de Oliveira tem se preparado para o exame há bastante tempo, e conta que nessas últimas semanas, tira os dias para eliminar o estresse acumulado por causa da prova. “Eu tenho feito bastante yoga para tirar o estresse. Quando vejo que não está dando resultado eu saio para dar uma caminhada na rua, brinco com os cachorros de lá, e isso me alivia muito. Eu não tenho um ambiente adequado para estudo, então eu não consigo ter foco, mesmo estando isolada o dia inteiro”, conta a estudante.

Para a professora de linguística, Beatriz Peterle, os alunos que estudaram não precisam se preocupar. “A preparação meses antes do Enem é o que garante a calma e o foco no momento do exame. O aluno que estudou e se preparou não tem motivos para ficar preocupado”, conta a professora.

Outro aluno que também está se preparando nessa reta final para o Enem é Estevão Delunardo. Ele conta que preferiu dar lugar à arte nessa reta final para tirar o estresse. "O que eu tenho feito, que tem me tirado estresse nos últimos dias, é desenhar. Eu faço desenhos realistas e em conjunto pratico o inglês. Para o Enem eu tento tirar tudo o que não vai me acrescentar na prova”, disse o estudante.

Desenho realista do estudante Estêvão Crédito: Divulgação

A professora Beatriz lida com vários alunos da educação básica e diz que a “fórmula mágica” para passar na prova é estudar! “A fórmula de sucesso não tem nada de mágica: é sentar na cadeira, leitura, concentração e muito treino de questões. Uma das atividades mais importantes de todo aluno é aprender a estudar”, conta a educadora que também recomenda aos alunos um bom sono antes da prova.

Para o psicólogo Beto Rodrigues, nessa reta final o mais recomendado é que os alunos reduzam o ritmo. “Nessa reta final, devemos reduzir um pouco o ritmo de estudo e aumentar as atividades prazerosas e cuidados com o sono. Ir à praia, praticar esportes, estar com os amigos, ver filmes… Tudo isso ativa o nosso organismo para ficarmos mais relaxados” afirma o psicólogo.

Beto diz ainda que a ansiedade antes do Enem aumenta devido à pressão que a nossa sociedade faz aos jovens para que sejam excelentes em tudo. “Hoje temos uma sociedade que nos cobra excelência e produtividade, temos de dar conta de tudo. Logo, quando nos deparamos com uma prova como o Enem, que definirá nossos caminhos futuros, a pressão pela performance aumenta drasticamente e a ansiedade que seria natural passa a ser uma doença”, finalizou.