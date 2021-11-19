Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingo

Enem na Grande Vitória: reforço em segurança, ônibus e suspensão da rua de lazer

Diante do aumento do fluxo de pessoas nas ruas esperado nos próximos domingos, 21 e 28, foram estabelecidas algumas mudanças para melhorar a segurança e facilitar o trânsito até os locais de prova
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 nov 2021 às 12:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 12:28

Dia de prova do Enem
Enem 2021 acontece dos domingos dia 21 e 28 de novembro Crédito: Fernando Madeira
Com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas nos dias 21 e 28 de novembro, em função do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, foram estabelecidas, na Grande Vitória, algumas mudanças para melhorar a segurança e facilitar o trânsito até os locais de prova.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), que, ao todo, cerca de 700 integrantes das forças policiais vão realizar a segurança dos locais de prova, além da escolta e guarda do exame. A prova será aplicada em mais de 230 escolas no Estado.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) observou, em nota, que os alunos costumam fazer suas provas em locais próximos de suas residências, mas, a exemplo de anos anteriores, disponibilizará 25 ônibus extras nos terminais de integração para atender um eventual aumento de demanda de alguma linha, por conta das provas.

Veja Também

Enem 2021: o que pode e o que não pode no dia da prova; veja vídeo

Provas do Enem já chegaram ao Espírito Santo; 58.590 farão teste no domingo

VITÓRIA

Em Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a Guarda Civil Municipal terá agentes dando apoio durante o Enem nos seguintes locais de prova:
  • Faculdade Estácio de Sá (Jardim Camburi);
  • EEEM Renato Pacheco (Jardim Camburi);
  • EMEF Eunice Pereira Silveira (Tabuazeiro);
  • EMEF Suzet Cuendet (Maruípe); e
  • EMEF Maria Leonor Pereira (Santa Lúcia).
Já os agentes de Trânsito estarão na Estácio de Sá (Jardim Camburi), na FAESA (Ilha de Monte Belo) e no Salesiano (Forte São João).
A rua de lazer será suspensa nos dois domingos. “A fim de preservar as melhores condições de fluxo no trânsito nas vias da Capital, a Prefeitura de Vitória suspendeu as interdições viárias das Ruas de Lazer da Avenida Dante Michelini e da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Centro), nos dias 21 e 28/11/21, em virtude da aplicação de provas do Enem. As ciclofaixas vão funcionar normalmente.”

VILA VELHA

A prefeitura informou que oito escolas que servirão como locais de prova terão apoio da Guarda Municipal da cidade. São elas:
  • UMEF Prof Rubens José Vervloet Gomes (Vila Olímpica), Soteco;
  • UMEF Irmã Feliciana Garcia,. Ilha dos Ayres;
  • UMEF Marina Barcellos Silveira, Araçás;
  • UMEF Maria Luiza dos Santos Vellozo, Guaranhuns;
  • UMEF Mikeil Chequer,. Boa Vista II;
  • UMEF Antônio Bezerra de Farias, Vila Garrido;
  • UMEF Profª Nice de Paula A. Sobrinho, Boa Vista II;
  • UMEF Rubem Braga, Boa Vista I.
Para os dias de prova, a Guarda contará com reforço de pessoal de 40%, dispondo de agentes em patrulhamento a pé em cada uma das oito escolas relacionadas. Terá ainda parte do efetivo disposto nos principais corredores viários da cidade.

Veja Também

Defensoria Pública aciona Justiça para pedir explicações ao Inep

Bolsonaro diz que a prova do Enem "começa a ter a cara do governo"

SERRA

A Secretaria de Defesa Social esclareceu que, nos dias 21 e 28, a Guarda Municipal, o videomonitoramento e o departamento de trânsito vão funcionar de forma integrada. Serão 50 agentes atuando nas escolas, 10 agentes de trânsito nas ruas além de seis viaturas.
A central de videomonitoramento também vai observar as escolas que possuem o equipamento instalado nas proximidades, e o efetivo do Departamento de Operações de Trânsito será reforçado. A princípio, não haverá mudança no trânsito da cidade.

CARIACICA

A prefeitura informou que estará em operação nos dias do ENEM conforme programação direcionada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

O QUE DIZ A SESP

Ao todo, cerca de 700 integrantes das forças policiais realizarão a segurança dos locais de prova, além da escolta e guarda do exame. Mais de 230 escolas vão receber alunos e a logística de transporte dos materiais vai ser feita pelos Correios, com escolta da PMES na saída do centro de distribuição para os locais de prova e no retorno dos exames ao local de depósito.
Em relação às questões de trânsito, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) vai realizar os trabalhos de orientação nos locais em que atua. Nas localidades onde o tráfego de veículo é municipalizado, esse trabalho vai ficar a cargo das Guardas Municipais.
Nos dois finais de semana, a Sesp vai contar com o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), que estará aberto para coordenar e monitorar todas as atividades de inteligência, visando a garantir a realização segura da prova.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, informou que Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil do Espírito Santo e Guardas Municipais vão atuar em conjunto com o governo federal, para oferecer segurança não só dos locais onde os exames serão aplicados, mas também onde as provas ficarão guardadas até a distribuição, incluindo o transporte e a escolta.
O planejamento também foi realizado com a participação de instituições, como a EDP, Cesan, entre outros órgãos que permeiam a garantia de uma realização segura da aplicação das provas do Enem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Ceturb-ES Enem Grande Vitória Serra Vila Velha Vitória (ES) Núcleo ag Enem 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados