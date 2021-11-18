Enem: o que especialistas esperam de prova “a cara do governo Bolsonaro”

Enem 2021: primeiro dia de provas terá 58,5 mil estudantes no ES no domingo (21) Crédito: Fernando Madeira

Nesta primeira etapa, serão aplicadas 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, que, sozinha, vale mil pontos.

Os servidores falam em pressão para trocar questões e, segundo informações apuradas pelo Estadão, já houve supressão de itens "sensíveis" na prova que será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro. No total, 24 questões teriam sido retiradas após uma “leitura crítica”, sob o argumento de serem “sensíveis”. Depois, 13 delas voltaram a ser incluídas e 11 foram vetadas.

TRANQUILIDADE E ATENÇÃO AOS TEXTOS SÃO FUNDAMENTAIS

Apesar da confusão, professores apontam que os alunos não devem se preocupar, afinal, independente de quaisquer situações, a prova ainda busca avaliar os conhecimentos dos estudantes, com base naquilo que aprenderam em anos de estudos, e foram elaboradas por profissionais experientes e competentes.

A professora de Língua Portuguesa, Gramática e Literatura do Salesiano, Rosseana Dusi, observa que, de uma forma ou outra, todo governo “imprime sua cara” na prova. A despeito disso, destaca que o Enem é uma prova de habilidades.

“Se o aluno chega com uma fórmula de bolo, tentando adivinhar os temas, talvez tenha mais dificuldade diante de algo inesperado. Mas se conhece os contextos históricos, conhece as temáticas, conhece as habilidades de interpretação, de argumentação, vai conseguir se dar bem. Aquele que vai com as habilidades desenvolvidas, vai conseguir dar conta.”

COMECE PELAS QUESTÕES QUE CONSIDERE MAIS FÁCEIS

Na visão da educadora, a maior dificuldade da prova do primeiro dia nem mesmo está ligada ao conteúdo, mas à quantidade de textos apresentados, que podem cansar o estudante e deixá-lo nervoso em relação ao tempo disponível.

“Em geral, os alunos já têm uma estratégia para realização da prova, mas, se não for o caso, é interessante que faça primeiro as questões que considera fácil, que vai conseguir responder mais rapidamente, para depois voltar àquelas que considera mais difíceis.”

58.59 candidatos farão o Enem 2021 no ES

ATENÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS EXIGIDAS NA REDAÇÃO

Já a professora de Redação do UP Centro Educacional, Ana Paula Oliveira, observa que, via de regra, a proposta textual sempre segue alguns parâmetros, e isso não deve se alterar. Ela destaca que a primeira coisa a que o candidato precisa se atentar são às cinco competências exigidas. São elas:

Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Apresentação de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

“Os temas são feitos a partir de eixos que o Inep seleciona, que são temas sociais, culturais, científicos ou políticos, e os assuntos são os mais diversos possíveis. Mas, para elaboração de uma boa redação do Enem, o candidato primeiro precisa ter ciência de que vai ser avaliado nessas cinco competências. Além de, claro, evitar repetição de palavras, fuga ao tema, letra ilegível e rasuras.”

QUESTÕES "CLÁSSICAS" DEVEM SER MANTIDAS

O professor de História do Darwin, Adelarmo Luís de Carvalho, aponta que, em geral, a prova tem dado atenção especial a alguns conteúdos ligados à democracia e cidadania, tanto no mundo clássico, como na Grécia antiga, entre outros exemplos. Ele acredita que esse padrão não deve se alterar.

"Outras temáticas importantes são questões ligadas aos filósofos do Iluminismo, à revolução industrial e à consolidação do modelo capitalista de produção, que é inclusive uma temática que aproxima a história da geografia econômica. A Era Vargas, governo JK, Brasil Colônia e Império, assim como questões ligadas à força do trabalho escravo também costumam ter destaque. E, historicamente, a posição da mulher na sociedade costuma ser abordada, embora, no cenário atual, seja difícil dizer se isso vai se manter.”

O professor de Geografia e Atualidades do Salesiano, Lucas Campos, pontua que desde o governo Temer a prova já vem tomando um novo modelo, tornando-se mais conteudista.