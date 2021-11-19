Enem 2021: As regras contra Covid-19 durante a prova

Enem 2021: é obrigatório o uso de máscara. Sem ela, o candidato não terá acesso ao local de prova

É obrigatório, por exemplo, o uso de máscara. Sem ela, o candidato não terá acesso ao local de prova e não poderá realizar o Enem. A retirada da mesma só é permitida para comer, beber água, ou para identificação do participante pelo fiscal de prova.