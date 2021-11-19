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Exame

Enem: confira alguns filmes que podem ajudar a tirar boa nota na redação

Primeiro dia de prova é neste domingo (21). Professor de redação dá dicas de filmes que ajudam a estudar e relaxar nas horas finais para o exame
Saulo Aurélio Ribeiro Miranda

Saulo Aurélio Ribeiro Miranda

Publicado em 

19 nov 2021 às 16:55

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:55

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está na porta e, nessa reta final, os alunos dobram a dedicação para ter um bom desempenho na prova. Nesta primeira etapa, acontece a prova de redação, que vale 1.000 pontos e é um dos principais pontos do exame. E para auxiliar os alunos, assistir a um filme pode ser uma solução para quem quer estudar e relaxar um pouco.
O professor de redação Renan Andrade explica que os filmes são importantes para os alunos na hora da redação. “A competência 2 exige do aluno o uso de repertório sociocultural, ou seja, áreas do conhecimento afins com o tema” disse o professor. Renan conta ainda que os filmes podem ser usados para incrementar o texto do aluno.
Filmes que podem ajudar os candidatos do Enem na prova de redação
Filmes que podem ajudar os candidatos do Enem na prova de redação Crédito: Divulgação
Ele recomenda filmes que podem auxiliar os alunos na construção dos textos. Dentre eles está a Sociedade Dos Poetas Mortos, filme que se passa em 1959 na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória. Em determinado momento, um ex-aluno (Robin Williams) se torna o novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos cria um choque com direção do colégio mais tradicional.
O professor Renan também indica os filme Tropa de Elite I e II. A trama se passa no Rio de Janeiro e conta um pouco sobre a história da cidade, do policiamento local e do intenso tráfico de drogas, realidade presente em todo território nacional.
Outra recomendação é o filme “O Extraordinário”. Na trama, o jovem Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação no rosto, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez vai frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

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Um filme que também é indicado pelo professor é “12 Anos de Escravidão”. A história se passa em 1841, e conta a história de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor). O protagonista é um escravo liberto, que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Porém, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver.
Outra produção cinematográfica que pode ajudar no desenvolvimento dos textos, de acordo com o professor, é “Central do Brasil”. Dora (Fernanda Montenegro) trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a escrivã não envie todas as cartas que escreve - as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais -, ela decide ajudar um menino (Vinícius de Oliveira), após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste.
Por fim, o professor Renan Andrade recomenda “Cidade de Deus”, clássico brasileiro que também é uma boa opção para se entreter e estudar. Na história, o jovem Buscapé (Alexandre Rodrigues) cresce em um universo de muita violência. Buscapé vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade.

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