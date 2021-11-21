Enem 2021: tema da prova de redação é invisibilidade e registro civil

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa Crédito: Ricardo Medeiros

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 é “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em sua conta no Twitter, no início da tarde deste domingo (21).

Nesta edição do Enem, o tema da redação é: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) November 21, 2021

O tema da redação deste ano foi elogiado por educadores, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Para eles, é positivo que, mesmo com as denúncias de interferência, a prova mantenha o padrão de abordar questões sobre direitos humanos.

Thiago Braga, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH, diz ser satisfatório que a redação proponha esse tipo de discussão. "É um tema bastante pertinente já que muitas pessoas no país ainda não conseguem ter acesso a registro civil, um direito tão básico, mas que não é garantido a todos. É uma excelente discussão para ser proposta à juventude do Brasil."

Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. No ano passado, o tema havia sido "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". Além da redação, os participantes também fazem hoje as provas de ciências humanas e Linguagens.

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CRISE NO INEP

A prova acontece em meio a uma crise histórica no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Enem, após denúncia de falhas e de interferências no conteúdo do exame. Nos últimos dias, o instituto sofreu uma debandada de servidores, com 37 pedidos de demissão de pessoas que ocupavam postos-chave

Os servidores denunciam que teriam sofrido assédio moral para suprimir perguntas com temas considerados inadequados pela gestão do órgão.

Além das denúncias de interferência ideológica, os documentos mostram uma série de falhas da gestão do órgão para garantir a segurança da prova.

Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para investigar as supostas irregularidades na organização do Enem. A Defensoria Pública da União (DPU) também entrou com ação na Justiça Federal solicitando que o Inep comprove ter tomado todas as providências para que a prova ocorra sem vazamentos ou fraudes.

A crise deflagrada no Inep também levou entidades educacionais a entrarem com ação judicial pedindo o afastamento de Danilo Dupas da presidência do Inep.

SEM OCORRÊNCIAS GRAVES NO ES

Até o fechamento dos portões às 13h, não havia registros de ocorrências graves no Espírito Santo . No Estado, mais de 58 mil pessoas se inscreveram para participar do teste. O percentual de comparecimento de estudantes ainda não foi divulgado.

Os portões dos locais de prova foram abertos às 12h e fechado às 13h. A prova começou às 13h30. Os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30. Por causa da pandemia, os estudantes não podem tirar a máscara durante a aplicação.

Neste domingo (21), os estudantes têm cinco horas e meia para realizar 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além da Redação.