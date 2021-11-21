Enem 2021: acompanhe tudo sobre o primeiro dia de provas

Sem registros de ocorrências graves e com os portões fechados pontualmente às 13h nos locais de provas, milhares de candidatos se deslocaram para a realização do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021.
Na Grande Vitória, a chuva fina marcou presença horas antes do horário limite para o comparecimento dos alunos às salas de aplicação do teste. O primeiro dia foi marcado por correria para chegar ao local de aplicação e aplausos aos candidatos.
Os primeiros candidatos começaram a deixar os locais de prova próximo das 15h30, horário em que a saída da sala de aplicação começa a ser permitida. Os estudantes, porém, só podem levar consigo o caderno de provas após as 18h30.
Entre os primeiros relatos, estão polêmicas a respeito da redação - principalmente no que diz respeito aos textos de apoio, dificuldades nas provas de Humanas e Linguagens e até questões que citaram a canção "Admirável Gado Novo", de Zé Ramalho.