No ES, candidatos são aplaudidos após correria para chegar aos locais de prova

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa Crédito: Ricardo Medeiros

Quando os portões já estavam sendo fechados na Faesa, em Vitória, o último candidato ao Exame Nacional do ensino Médio (Enem) 2021 conseguiu vencer o tempo. Com dificuldades para andar após subir a ladeira, ele contou com o apoio de algumas pessoas que estavam na entrada e que gritavam palavras de incentivo.

Logo depois os portões foram fechados e ninguém mais teve acesso ao local. Veja vídeo:

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Outras duas jovens quase desistiram da prova quando chegavam próximo a Faesa. Faltavam menos de 2 minutos para o fechamento dos portões e elas pensaram que já tinham perdido a oportunidade.

Novamente a torcida de populares em frente ao local ajudou a incentivar as jovens a terminarem de subir a ladeira e assim elas conseguiram entrar na faculdade. Confira:

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Algumas pessoas relataram que chegaram nos minutos finais em decorrência da chuva.

Ainda na Faesa, uma mulher chegou às 13h20. Ela, que preferiu não se identificar, disse que confundiu o horário. Achou que os portões iriam se fechar somente às 13h30. Ela queria fazer só para ver qual nota iria conseguir, e a partir disso decidir qual curso.

Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.