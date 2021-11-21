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Enem 2021

No ES, candidatos são aplaudidos após correria para chegar aos locais de prova

O primeiro dia de prova do Enem 2021 contou com a tradicional corrida contra o tempo para entrar antes do fechamento dos portões. Na Faesa o apoio popular ajudou vários candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2021 às 17:09

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 17:09

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa
Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa Crédito: Ricardo Medeiros
Quando os portões já estavam sendo fechados na Faesa, em Vitória, o último candidato ao Exame Nacional do ensino Médio (Enem) 2021 conseguiu vencer o tempo. Com dificuldades para andar após subir a ladeira, ele contou com o apoio de algumas pessoas que estavam na entrada e que gritavam palavras de incentivo.
Logo depois os portões foram fechados e ninguém mais teve acesso ao local. Veja vídeo:
Outras duas jovens quase desistiram da prova quando chegavam próximo a Faesa. Faltavam menos de 2 minutos para o fechamento dos portões e elas pensaram que  já tinham perdido a oportunidade.
Novamente a torcida de populares em frente ao local ajudou a incentivar as jovens a terminarem de subir a ladeira e assim elas conseguiram entrar na faculdade. Confira:
Algumas pessoas relataram que chegaram nos minutos finais em decorrência da chuva.
Ainda na Faesa, uma mulher chegou às 13h20. Ela, que preferiu não se identificar, disse que confundiu o horário. Achou que os portões iriam se fechar somente às 13h30. Ela queria fazer só para ver qual nota iria conseguir, e a partir disso decidir qual curso. 
Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 
No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa

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