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90 questões e redação

Enem 2021: veja ao vivo a correção da prova deste domingo (21)

Correção foi feita por professores do Descomplica, startup de cursos preparatórios para Enem e vestibulares. Estudantes fizeram prova com 90 questões e uma redação neste primeiro dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2021 às 18:13

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 18:13

Professores da startup de Educação Descomplica, que oferece cursos preparatórios para vestibulares, fizeram neste domingo (21) a correção do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Em uma parceria com a startup, A Gazeta transmitiu a correção ao vivo. Veja no vídeo abaixo:
Nessa primeira etapa, candidatos em todo o país foram submetidos a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
O tema da redação deste ano foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

PROGRAMAÇÃO DA CORREÇÃO DO 'DESCOMPLICA'

  • 18:00 - Redação
  • 18:32 - Linguagens
  • 18:44 - Geografia
  • 19:01 - Filosofia / Sociologia
  • 19:13 - História
  • 19:30 - Português
  • 19:55 - História
  • 20:20 - Filosofia / Sociologia
  • 20:45 - Geografia
  • 21:10 - Filosofia / Sociologia
  • 21:35 - Literatura
  • 22:00 - História
  • 22:25 - Literatura
  • 22:50 - Português
  • 23:15 - História
No Espírito Santo, não houve registros de ocorrências graves, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). No Estado, mais de 58 mil pessoas se inscreveram para participar do exame.

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