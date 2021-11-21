Enem 2021: veja ao vivo a correção da prova deste domingo (21)

Professores da startup de Educação Descomplica, que oferece cursos preparatórios para vestibulares, fizeram neste domingo (21) a correção do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Em uma parceria com a startup, A Gazeta transmitiu a correção ao vivo. Veja no vídeo abaixo:
Nessa primeira etapa, candidatos em todo o país foram submetidos a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
O tema da redação deste ano foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.
PROGRAMAÇÃO DA CORREÇÃO DO 'DESCOMPLICA'
- 18:00 - Redação
- 18:32 - Linguagens
- 18:44 - Geografia
- 19:01 - Filosofia / Sociologia
- 19:13 - História
- 19:30 - Português
- 19:55 - História
- 20:20 - Filosofia / Sociologia
- 20:45 - Geografia
- 21:10 - Filosofia / Sociologia
- 21:35 - Literatura
- 22:00 - História
- 22:25 - Literatura
- 22:50 - Português
- 23:15 - História
No Espírito Santo, não houve registros de ocorrências graves, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). No Estado, mais de 58 mil pessoas se inscreveram para participar do exame.