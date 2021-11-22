Entenda como é calculada a nota do Enem

Primeira prova do Enem 2021 foi aplicada neste domingo (21) Crédito: Futura Press/Folhapress

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , realizado neste domingo (21), é usado como critério de seleção para ingresso de estudantes no ensino superior. Desde a primeira edição do exame, em 1998, muitas mudanças foram feitas na prova, principalmente na forma como o cálculo de notas é feito.

Cada questão tem um peso diferente no Enem. Por isso, algumas pessoas podem acertar o mesmo número de questões e, mesmo assim, não tirar a mesma nota.

Isso acontece porque a prova é corrigida com base em uma metodologia diferente, conhecida como Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante.

Não há uma relação de que determinado número de acertos equivale a um determinado número de pontos.

Por exemplo, se um candidato acerta perguntas que são consideradas difíceis, mas erra as fáceis, o sistema indica que há mais chances de a resposta correta ter sido no "chute". Com isso, a nota geral cai.

REDAÇÃO

Já a redação é corrigida com base em cinco competências, que têm o mesmo peso na correção da banca examinadora. Elas são:

Domínio da língua portuguesa;

Compreensão da proposta da redação;

Seleção e organização das informações;

Capacidade de argumentação;

Elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos

CURSO E UNIVERSIDADE

Por fim, a nota do candidato ainda depende do curso e da universidade que forem escolhidas. Quando a pessoa busca alguma vaga no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por exemplo, a nota dela pode sofrer variação, pois algumas instituições de ensino determinam pesos diferentes para certas áreas do conhecimento.

Um estudante que quiser cursar Jornalismo, por exemplo, pode ter as notas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação com peso maior em determinadas universidades, já que são áreas afins da Comunicação Social e do Jornalismo.

Para as faculdades que utilizam esse método de peso nas notas, o estudante precisa multiplicar as notas de cada área pelo valor dos pesos, somar essas multiplicações e, depois, dividir esse total pela soma dos pesos. O valor é informado pelo instituto que o estudante deseja aplicar.

PROVAS

Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.