Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Método TRI

Entenda como é calculada a nota do Enem

Exame utiliza fórmula diferente para avaliar os candidatos, que consiste no método 'TRI'. Além disso, universidades podem dar pesos diferentes em áreas de conhecimentos
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

21 nov 2021 às 21:33

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 21:33

Divulgado edital com as regras da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 impresso
Primeira prova do Enem 2021 foi aplicada neste domingo (21) Crédito: Futura Press/Folhapress
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (21), é usado como critério de seleção para ingresso de estudantes no ensino superior. Desde a primeira edição do exame, em 1998, muitas mudanças foram feitas na prova, principalmente na forma como o cálculo de notas é feito.
Cada questão tem um peso diferente no Enem. Por isso, algumas pessoas podem acertar o mesmo número de questões e, mesmo assim, não tirar a mesma nota.
Isso acontece porque a prova é corrigida com base em uma metodologia diferente, conhecida como Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante.
Não há uma relação de que determinado número de acertos equivale a um determinado número de pontos.
Por exemplo, se um candidato acerta perguntas que são consideradas difíceis, mas erra as fáceis, o sistema indica que há mais chances de a resposta correta ter sido no "chute". Com isso, a nota geral cai.

Veja Também

Enem no ES: estudantes reclamam de questões extensas e de textos de apoio da redação

REDAÇÃO

Já a redação é corrigida com base em cinco competências, que têm o mesmo peso na correção da banca examinadora. Elas são:
  • Domínio da língua portuguesa;
  • Compreensão da proposta da redação;
  • Seleção e organização das informações;
  • Capacidade de argumentação;
  • Elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos

CURSO E UNIVERSIDADE

Por fim, a nota do candidato ainda depende do curso e da universidade que forem escolhidas. Quando a pessoa busca alguma vaga no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por exemplo, a nota dela pode sofrer variação, pois algumas instituições de ensino determinam pesos diferentes para certas áreas do conhecimento.
Um estudante que quiser cursar Jornalismo, por exemplo, pode ter as notas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação com peso maior em determinadas universidades, já que são áreas afins da Comunicação Social e do Jornalismo.
Para as faculdades que utilizam esse método de peso nas notas, o estudante precisa multiplicar as notas de cada área pelo valor dos pesos, somar essas multiplicações e, depois, dividir esse total pela soma dos pesos. O valor é informado pelo instituto que o estudante deseja aplicar. 

PROVAS

Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 
No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.

Veja Também

Enem tem questões com a música 'Admirável Gado Novo' e indígenas

Enem: candidato esquece documento, corre para buscar e entra no último minuto no ES

No ES, candidatos são aplaudidos após correria para chegar aos locais de prova

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem Enem 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados