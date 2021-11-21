Enem: candidato do ES esquece documento, corre para buscar e entra no último minuto

Aproximadamente 10 minutos antes dos portões fecharem na Faculdade Doctum, em Vitória, o estudante Matheus Bernardo de Oliveira foi impedido de entrar no local de prova por não estar com o documento de identificação. A partir daí, começou a correria.
No último minuto, um familiar de Matheus levou o documento necessário para o jovem de 18 anos. Numa cena de tirar o fôlego, o estudante correu para passar pelos portões e entrar no local de prova.
As imagens foram registradas pelo repórter do G1 Espírito Santo Álvaro Guaresqui.