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Enem 2021

Enem no ES: estudantes reclamam de questões extensas e de textos de apoio da redação

Estudantes entrevistados por A Gazeta disseram que textos de apoio para fazer a redação eram vagos e não aprofundavam no tema proposto, dificultando a escrita
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 nov 2021 às 20:10

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 20:10

Candidatos a caminho de local da prova do Enem em Vitória
Estudantes reclamaram, principalmente, dos textos de apoio da redação e da extensão das questões Crédito: Ricardo Medeiros
Assim que o relógio marcou 15h30, os primeiros candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 começaram a deixar os locais de aplicação da prova. Entre os relatos, era citada a dificuldade na redação, cujo tema foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.
O assunto até agradou os estudantes, mas muitos apontaram a falta de informações nos textos de apoio, o que teria dificultado o desenvolvimento da escrita.
"Na minha opinião, ficou vago, não tinha muita informação nos textos", afirmou Marina Calmon, de 19 anos. Ela tenta uma vaga em Psicologia e apontou as questões de Sociologia e História como as mais difíceis da prova.
Marina Calmon tenta uma vaga em Psicologia e achou a prova fácil no geral, apenas o tema da redação que a deixou nervosa
Marina Calmon tenta uma vaga em Psicologia e achou a prova fácil no geral, apenas o tema da redação que a deixou nervosa Crédito: Ricardo Medeiros
Jean Lucas, 29 anos, concorda com Marina.  "Os textos de apoio davam pouca base para escrever", opinou. Apesar disso, ele  acredita ter feito uma boa redação por ter bagagem no assunto.
Questões com textos muito grandes também estiveram entre as principais reclamações dos candidatos, o que, segundo Jean, deixou a prova muito cansativa. Na avaliação dele, o exame tinha poucas imagens e muitos textos que demandavam interpretação.
"A prova apelou mais para o cansaço do que para a dificuldade", destacou.
O candidato Jean Lucas disse que a prova apelou para o cansaço
O candidato Jean Lucas disse que a prova apelou para o cansaço Crédito: Carla Luz
O estudante de Matemática Evander Sanjombi, que tenta uma transferência de curso, achou a prova de Português mais fácil e os outros assuntos não tão difíceis. O tema da redação pegou o estudante de Matemática de surpresa.
"Tive dificuldade com os textos de apoio, faltou diversidade de informações e uma abordagem mais completa sobre o assunto", destacou.  Evander avalia que as provas de Sociologia e Filosofia foram difíceis.
Aluno comenta sobre a prova e o tema da redação
Estudante Evander Sanjombi comenta sobre a prova e o tema da redação Crédito: Ricardo Medeiros
Os amigos Matheus Aride, Isabela Souza e Hector Kague comentaram sobre a quantidade de textos que, em algumas questões, preenchiam uma página inteira. Eles também sentiram dificuldades em Filosofia e Sociologia.
Para eles, essa foi uma "prova de extremos". "Quando a questão estava tranquila, era fácil demais, mas as questões complexas eram muito difíceis", avaliaram.
Já sobre a redação, eles saíram felizes da prova e afirmaram ter estudado recentemente sobre o assunto.
Trio de amigos sai do local de prova
Matheus, Isabela e Hector acharam as questões de filosofia e sociologia as mais difíceis do primeiro dia de prova do Enem Crédito: Carla Luz
O primeiro dia de provas contou com 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas, além da redação. O tema da redação deste ano foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.
No próximo domingo (28), os candidatos irão responder 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

ADMIRÁVEL GADO NOVO

Algo que chamou atenção dos candidatos foi uma questão que trazia a música "Admirável Gado Novo", de Zé Ramalho. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, o professor de história Guilherme Freitas, da escola Seb Lafaiete, diz que a questão com a música de Ramalho pedia ao candidato que interpretasse um trecho da letra da canção e a relacionasse com a exclusão vivida pela população.
"Surpreendentemente, diante de todas as denúncias que cercaram o Enem nos últimos dias, a prova voltou a trazer questões que abordam a história contemporânea brasileira. Ainda que a ditadura militar não tenha sido abordada, outros períodos importantes apareceram", pontua Freitas.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Uma das preocupações dos estudantes em relação ao Enem era com os protocolos de segurança devido à pandemia de Covid-19. Contudo, esse não foi um problema este ano, de acordo com os candidatos.
Segundo os relatos, todos permaneceram de máscara durante a prova e o distanciamento social foi cumprido dentro das salas de aplicação.

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