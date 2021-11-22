No ES, mais de 15 mil candidatos faltaram ao primeiro dia de Enem

Candidatos para o Enem se dirigindo ao local de prova Crédito: Ricardo Medeiros

Nem todos os inscritos no Exame Nacional do Exame Médio (Enem) 2021 compareceram ao primeiro dia de prova neste domingo (21). No Espírito Santo , dos 57.713 candidatos que fariam o exame de forma presencial, 25,6% faltaram, segundo balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Isso corresponde a 14.774 dos inscritos.

Já na modalidade digital, a ausência foi de quase metade dos candidatos. A previsão era que 846 pessoas fizessem a prova, mas 404 não compareceram, o que representa 47,8%.

No Espírito Santo, as provas foram aplicadas em 230 locais distribuídos em 38 municípios.

O primeiro dia de provas contou com 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas, além da redação. O tema da redação deste ano foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”

No próximo domingo (28), os candidatos irão responder 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

PERDI A PROVA, E AÍ?

Quem não conseguiu comparecer ao primeiro dia do Enem e quiser fazer a prova do próximo domingo (28), quando será aplicada a segunda etapa do exame, não tem problema. Pode ir!

Contudo, a participação servirá apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O boletim de desempenho individual apresentará as notas das provas realizadas.

A remarcação da prova do Enem só é possível em dois casos: se houve algum problema de logística no local onde o candidato realizaria a prova ou se ele contraiu, na semana do exame, alguma doença infectocontagiosa listada pelo Ministério da Educação:

Covid-19

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus Influenza;

Doença meningocócica e outras meningites;



Varíola;

Influenza humana A e B

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela

Nesses casos, o candidato deve pedir a reaplicação da prova na página do participante do Enem entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro e inserir um documento que comprove que estava doente no dia do exame.

As provas vão ser reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro.

SEM OCORRÊNCIAS