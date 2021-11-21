Bordado na porta de escola e pet para dar sorte: o 1° dia do Enem no ES

Mãe tricota enquanto espera a filha sair da prova Crédito: Ricardo Medeiros

Para ajudar a aliviar a tensão do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 , muitos candidatos contaram com o apoio da família nos locais de prova e até mesmo da companhia do pet para dar sorte.

Na Faesa, em Vitória, a dona de casa Lilian Schmitel fez questão de ficar do lado de fora esperando a filha Aishwarya terminar o exame. Aishwarya quer cursar Psicologia e presta o Enem pela primeira vez.

Para controlar a ansiedade, Lilian ficou bordando um tecido. Ela contou que as horas passaram até rápido, mas que sentiu "dois frios": um pelo tempo chuvoso na cidade e o outro pela apreensão de ter a filha fazendo a prova.

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Enquanto Aishwarya tinha a torcida da mãe, os irmãos Luiza e Geraldo Menegucci contaram com a companhia diferente para dar sorte: a do cachorro de estimação.

Os estudantes chegaram até o local de prova na companhia do pai, Lourival Lougon, e da cachorrinha Mabi, com quem brincaram do lado de fora até a abertura dos portões. Os irmãos sonham em fazer Medicina.

Irmãos são acompanhados até a prova pelo pai e a cachorrinha de estimação Crédito: Ricardo Medeiros

Lucas Alvarenga, de 19 anos, teve o suporte de toda família. Mãe, pai e irmã acompanharam o estudante até o local do exame. Lucas quer cursar Medicina e disse estar bem preparado, além de contar com o apoio dos pais, o que ajudava a não ficar tão nervoso.

Lucas Alvarenga e a família antes do ENEM Crédito: Emanuel Vargas

Enquanto uns eram apoiados pelos familiares, outros contaram com o suporte dos amigos. Um grupo de estudantes do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram juntos fazer a prova. Os oito amigos, que estão concluindo o ensino médio este ano, apoiaram uns aos outros antes de entrarem na sala de aplicação do exame.

Grupo de estudantes de São Pedro, em Vitória, chegou ao local da prova junto Crédito: Carla Luz

Já Sidnei Lords, de 43 anos, chegou sozinho ao local de prova, mas confiante. Lords é advogado e servidor público, mas quer uma vaga para cursar Psicologia. Para o capixaba, o fato de ser mais velho que a maioria dos candidatos do Enem não é um problema.

O servidor público Sidnei Lords quer fazer o Enem para tentar uma vaga em psicologia Crédito: Carla Luz

Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.