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Enem 2021

Bordado na porta de escola e pet para dar sorte: o 1° dia do Enem no ES

Candidatos contaram com carinho da família no primeiro dia de prova; no Espírito Santo, mais de 58 mil pessoas se inscreveram para o Enem
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 

21 nov 2021 às 19:30

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:30

Mãe tricota enquanto espera a filha sair da prova
Mãe tricota enquanto espera a filha sair da prova Crédito: Ricardo Medeiros
Para ajudar a aliviar a tensão do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, muitos candidatos contaram com o apoio da família nos locais de prova e até mesmo da companhia do pet para dar sorte.
Na Faesa, em Vitória, a dona de casa Lilian Schmitel fez questão de ficar do lado de fora esperando a filha Aishwarya terminar o exame. Aishwarya quer cursar Psicologia e presta o Enem pela primeira vez. 
Para controlar a ansiedade, Lilian ficou bordando um tecido.  Ela contou que as horas passaram até rápido, mas que sentiu "dois frios": um pelo tempo chuvoso na cidade e o outro pela apreensão de ter a filha fazendo a prova.
Enquanto Aishwarya tinha a torcida da mãe, os irmãos Luiza e Geraldo Menegucci contaram com a companhia diferente para dar sorte: a do cachorro de estimação.
Os estudantes chegaram até o local de prova na companhia do pai, Lourival Lougon, e da cachorrinha Mabi, com quem brincaram do lado de fora até a abertura dos portões. Os irmãos sonham em fazer Medicina.
Alunos levam cachorro pro Enem
Irmãos são acompanhados até a prova pelo pai e a cachorrinha de estimação Crédito: Ricardo Medeiros
Lucas Alvarenga, de 19 anos, teve o suporte de toda família. Mãe, pai e irmã acompanharam o estudante até o local do exame. Lucas quer cursar Medicina e disse estar bem preparado, além de contar com o apoio dos pais, o que ajudava a não ficar tão nervoso. 
Lucas Alvarenga e a família antes do ENEM
Lucas Alvarenga e a família antes do ENEM Crédito: Emanuel Vargas
Enquanto uns eram apoiados  pelos familiares, outros contaram com o suporte dos amigos. Um grupo de estudantes do bairro São Pedro, em Vitória, chegaram juntos fazer a prova. Os oito amigos, que estão concluindo o ensino médio este ano, apoiaram uns aos outros antes de entrarem na sala de aplicação do exame.
Kaylane, de cinza, e seus colegas vieram de São Pedro juntos
Grupo de estudantes de São Pedro, em Vitória, chegou ao local da prova junto Crédito: Carla Luz
Já Sidnei Lords, de 43 anos, chegou sozinho ao local de prova, mas confiante. Lords é advogado e servidor público, mas quer uma vaga para cursar Psicologia. Para o capixaba, o fato de ser mais velho que a maioria dos candidatos do Enem não é um problema. 
O servidor público Sidnei Lords quer fazer o Enem para tentar uma vaga em psicologia
O servidor público Sidnei Lords quer fazer o Enem para tentar uma vaga em psicologia Crédito: Carla Luz
Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 
No próximo domingo (28), serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática.

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