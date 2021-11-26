Cão é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em pedra de Castelo

O atendimento foi realizado pelos militares do Posto Avançado de Castelo, após serem acionados pelo dono do cachorro para realizar o salvamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cachorro estava preso em uma pedra.

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A equipe tentou acesso pela parte baixa da pedra, mas sem sucesso. A solução veio por uma caminhada de 2h30 de duração para alcançar o cão pela parte de cima da pedra. Foi montado um sistema de salvamento em alturas para que um militar descesse até o local e resgatasse o animal, com vida e em segurança.