Cão é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em pedra de Castelo

Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (25) em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O animal estava desaparecido há dois dias e foi localizado em uma pedra de quase 40 metros de altura.
O atendimento foi realizado pelos militares do Posto Avançado de Castelo, após serem acionados pelo dono do cachorro para realizar o salvamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cachorro estava preso em uma pedra.
A equipe tentou acesso pela parte baixa da pedra, mas sem sucesso. A solução veio por uma caminhada de 2h30 de duração para alcançar o cão pela parte de cima da pedra. Foi montado um sistema de salvamento em alturas para que um militar descesse até o local e resgatasse o animal, com vida e em segurança.
Após o salvamento, o cachorro foi devolvido ao dono para receber os devidos cuidados.