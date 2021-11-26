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Desaparecido há 2 dias

Cão é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em pedra de Castelo

Cachorro foi localizado em uma pedra de quase 40 metros de altura na tarde desta quinta-feira (25). Bombeiros fizeram uma caminhada de 2h30 até o local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 nov 2021 às 13:06

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:06

Cão resgatado ao lado do soldado Daniel Mendonça Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (25) em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O animal estava desaparecido há dois dias e foi localizado em uma pedra de quase 40 metros de altura.
O atendimento foi realizado pelos militares do Posto Avançado de Castelo, após serem acionados pelo dono do cachorro para realizar o salvamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cachorro estava preso em uma pedra.
A equipe tentou acesso pela parte baixa da pedra, mas sem sucesso. A solução veio por uma caminhada de 2h30 de duração para alcançar o cão pela parte de cima da pedra. Foi montado um sistema de salvamento em alturas para que um militar descesse até o local e resgatasse o animal, com vida e em segurança.
Após o salvamento, o cachorro foi devolvido ao dono para receber os devidos cuidados.

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