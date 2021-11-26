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Piloto ferido

Vídeo: motociclista é arremessado em acidente em Venda Nova

Com impacto da batida, segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu fraturas na perna e hemorragia; pedaços da moto ficaram espalhados no chão

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 10:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 nov 2021 às 10:44
Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na tarde desta quinta-feira (25) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista é arremessado após a batida.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu em um cruzamento da Rua Elizabeth Perim, bairro São Pedro, às 17h. O rapaz que pilotava a moto foi socorrido consciente, porém, segundo os militares, com diversas fraturas e com uma hemorragia na perna direita.
batida entre carro e moto deixa motociclista ferido em Venda Nova do Imigrante
Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
O veículo seguia pela Avenida Beira Rio em direção ao Centro da cidade, já a motocicleta, em direção à Igreja Matriz. Com o impacto, o motociclista e a moto foram lançados para a calçada e pedaços da moto ficaram espalhados no chão.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros socorros ao motociclista. Ele foi encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Já o motorista do carro não se feriu.

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