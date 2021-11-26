Vídeo: motociclista é arremessado em acidente em Venda Nova

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na tarde desta quinta-feira (25) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista é arremessado após a batida.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu em um cruzamento da Rua Elizabeth Perim, bairro São Pedro, às 17h. O rapaz que pilotava a moto foi socorrido consciente, porém, segundo os militares, com diversas fraturas e com uma hemorragia na perna direita.
O veículo seguia pela Avenida Beira Rio em direção ao Centro da cidade, já a motocicleta, em direção à Igreja Matriz. Com o impacto, o motociclista e a moto foram lançados para a calçada e pedaços da moto ficaram espalhados no chão.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros socorros ao motociclista. Ele foi encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Já o motorista do carro não se feriu.