Corpo de jovem é encontrado em cachoeira de Colatina

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Segundo uma prima de Jean, ele não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela relatou que pessoas que acompanhavam o rapaz contaram que ele mergulhou duas vezes e, na terceira, não retornou para a superfície. O jovem estava ao lado do cunhado, que quase se afogou, mas conseguiu se salvar.