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Sumiu após mergulho

Corpo de jovem é encontrado em cachoeira de Colatina

Jean Silva Mate, de 22 anos, entrou na água para tomar banho acompanhado de familiares e se afogou, na última quarta-feira (24)

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:28
Jean Silva mate, de 24 anos, estava nadando com amigos em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Estado, quando desapareceu.
Jean Silva Mate estava nadando com amigos em uma cachoeira em Colatina, quando desapareceu. Crédito: Heloysa Silva
O corpo de um jovem foi encontrado em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (26). Familiares confirmaram que se trata de Jean Silva Mate, de 22 anos, que se afogou na quarta-feira (24), quando sumiu após um mergulho
Corpo de Bombeiros informou que havia começado as buscas na tarde de quarta-feira, com mergulhadores. Familiares acompanharam as ações durante a quinta, realizadas por meio de barco. Um morador encontrou o corpo de Jean, por volta das 6h desta sexta.
Segundo uma prima de Jean, ele não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela relatou que pessoas que acompanhavam o rapaz contaram que ele mergulhou duas vezes e, na terceira, não retornou para a superfície. O jovem estava ao lado do cunhado, que quase se afogou, mas conseguiu se salvar.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

Correção

26/11/2021 - 10:18
O jovem tinha 22 anos, não 24 anos, como a reportagem informava anteriormente. O texto foi atualizado. 

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