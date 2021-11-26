Corpo de jovem é encontrado em cachoeira de Colatina

O corpo de um jovem foi encontrado em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (26). Familiares confirmaram que se trata de Jean Silva Mate, de 22 anos, que se afogou na quarta-feira (24), quando sumiu após um mergulho.
O Corpo de Bombeiros informou que havia começado as buscas na tarde de quarta-feira, com mergulhadores. Familiares acompanharam as ações durante a quinta, realizadas por meio de barco. Um morador encontrou o corpo de Jean, por volta das 6h desta sexta.
Segundo uma prima de Jean, ele não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela relatou que pessoas que acompanhavam o rapaz contaram que ele mergulhou duas vezes e, na terceira, não retornou para a superfície. O jovem estava ao lado do cunhado, que quase se afogou, mas conseguiu se salvar.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste
Correção
26/11/2021 - 10:18
O jovem tinha 22 anos, não 24 anos, como a reportagem informava anteriormente. O texto foi atualizado.