Jovem desaparece após mergulhar em cachoeira em Colatina

Jean Silva mate, de 24 anos, estava nadando com amigos em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Estado, quando desapareceu.

Uma prima de Jean contou à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, que o jovem não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela relatou que as pessoas que acompanhavam o rapaz disseram que ele havia mergulhado outras duas vezes e, na terceira, não voltou mais para a superfície.