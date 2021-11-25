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Não sabia nadar

Jovem desaparece após mergulhar em cachoeira em Colatina

Jean Silva Mate, de 24 anos, está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (24). Ele nadava com amigos na cachoeira e não voltou à superfície após um mergulho. Bombeiros fazem buscas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 nov 2021 às 18:59

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 18:59

Um jovem de 24 anos está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (24), quando, após mergulhar em uma cachoeira de Colatina, no Noroeste do Estado, não retornou à superfície. Jean Silva Mate estava nadando com amigos quando sumiu depois do mergulho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz buscas de barco no local.
Jean Silva mate, de 24 anos, estava nadando com amigos em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Estado, quando desapareceu.
Jean Silva mate, de 24 anos, estava nadando com amigos em uma cachoeira em Colatina, no Noroeste do Estado, quando desapareceu. Crédito: Heloysa Silva
Uma prima de Jean contou à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, que o jovem não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela  relatou que as pessoas que acompanhavam o rapaz disseram que ele havia mergulhado outras duas vezes e, na terceira, não voltou mais para a superfície. 
Familiares de Jean acompanharam os trabalhos dos Bombeiros nas buscas ao jovem nesta quinta-feira (25). Eles divulgaram um vídeo que mostra onde o rapaz desapareceu. Veja:
O Corpo de Bombeiros informou que a equipe começou as buscas ainda na tarde de quarta-feira e que continuou durante todo o dia nesta quinta-feira, mas sem sucesso. As buscas devem seguir nesta sexta-feira (25).

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