Jovem desaparece após mergulhar em cachoeira em Colatina

Um jovem de 24 anos está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (24), quando, após mergulhar em uma cachoeira de Colatina, no Noroeste do Estado, não retornou à superfície. Jean Silva Mate estava nadando com amigos quando sumiu depois do mergulho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz buscas de barco no local.
Uma prima de Jean contou à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, que o jovem não sabia nadar, mas já tinha ido outras vezes à cachoeira com os amigos. Ela relatou que as pessoas que acompanhavam o rapaz disseram que ele havia mergulhado outras duas vezes e, na terceira, não voltou mais para a superfície.
Familiares de Jean acompanharam os trabalhos dos Bombeiros nas buscas ao jovem nesta quinta-feira (25). Eles divulgaram um vídeo que mostra onde o rapaz desapareceu. Veja:
O Corpo de Bombeiros informou que a equipe começou as buscas ainda na tarde de quarta-feira e que continuou durante todo o dia nesta quinta-feira, mas sem sucesso. As buscas devem seguir nesta sexta-feira (25).