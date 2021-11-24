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Em Vitória

Vídeo: jacaré é encontrado perto de campo de futebol em Jardim Camburi

Animal, da espécie jacaré-do-papo-amarelo, apareceu na região do Atlântica Parque na tarde desta quarta (24). Populares acionaram o Projeto Caiman para o resgate do réptil, considerado juvenil
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 nov 2021 às 18:22

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:22

Um jacaré macho, com cerca de 4 anos e medindo 101 cm de comprimento, foi encontrado por moradores no início da tarde desta quarta-feira (24), próximo a um campo de futebol na região do Atlântica Parque, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o biólogo Iago Silva Ornellas, do Projeto Caiman, populares acionaram a equipe para o resgate do réptil, considerado juvenil. "Não é mais um filhote, pois já se alimenta de animais maiores, mas também não é adulto, já que não entrou na maturidade sexual", explicou.
Jacaré em Camburi
Biólogo e veterinário fazem avaliação da saúde do jacaré Crédito: Projeto Caiman
Ornellas explicou que frequentemente jacarés-de-papo-amarelo, única espécie no Espírito Santo, são encontrados em Jardim Camburi. "O Caiman latirostris — nome científico — vive em lagoas. E aqui no bairro temos o parque da Vale, repleto deles. Com a proximidade do verão, época reprodutiva para esses animais, eles saem mais das lagoas e exploram novos ambientes, procurando parceiros e novas regiões alagadas", relatou.
De acordo com o biólogo, a partir de dezembro esses jacarés podem ser encontrados com mais frequência em razão do calor. Ele explica como o projeto procede ao ser acionado para um resgate.
"Nós, do Caiman, cuidamos de jacarés e temos biólogos e/ou veterinários de plantão para resgate. Hoje (24) fomos para lá para a contenção do animal e fizemos as avaliações biométricas e de saúde. Quando o animal está bem, como foi o caso, o levamos para a região alagada mais próxima, que é a lagoa da Vale. Se não estiver bem, levamos para uma clínica até que tenha condições de ser solto para a vida livre. Esse ano foram mais de 40 resgatados", acrescentou.
Caso algum morador encontre um jacaré, é possível acionar o Projeto Caiman pelos números: (27) 99623-0626, 99950-7097 e 99818-3188.
Jacaré em Camburi
Biólogo e veterinário dizem que jacaré pode ser considerado adolescente Crédito: Projeto Caiman
Jacaré é encontrado perto de campo de futebol em Jardim Camburi

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