Coração captado em Cachoeiro é levado para SP em avião da FAB

O coração e os rins de um paciente, vítima de aneurisma cerebral, que faleceu nesta segunda-feira (22) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , foram doados. A captação contou com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

Coração e rins são captados em Cachoeiro Crédito: Santa Casa de Cachoeiro/ Valério Costa Depollo

Segundo informações da assessoria do hospital, os órgãos doados são do paciente Leonel Gomes Barboza, de 45 anos, que estava internado há 15 dias e não resistiu. A cirurgia de captação foi feita durante a tarde. O irmão, Alcione Gomes Barboza, contou que Leonel já tinha conversado com a família sobre o desejo de ser doador, caso acontecesse algo com ele.

Os rins ficaram no Espírito Santo, mas o município de destino não foi informado pela assessoria do hospital. Já o coração foi enviado para um paciente de São Paulo que estava na fila de transplante. A aeronave da FAB foi responsável por transportar o coração e a equipe médica.