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Solidariedade

Coração captado em Cachoeiro é levado para SP em avião da FAB

Além do coração, rins de paciente que faleceu de aneurisma cerebral foram doados. Captação aconteceu na tarde desta segunda-feira (22)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:43

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:43

O coração e os rins de um paciente, vítima de aneurisma cerebral, que faleceu nesta segunda-feira (22) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram doados. A captação contou com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).
Coração e rins são captados em Cachoeiro
Coração e rins são captados em Cachoeiro Crédito: Santa Casa de Cachoeiro/ Valério Costa Depollo
Segundo informações da assessoria do hospital, os órgãos doados são do paciente Leonel Gomes Barboza, de 45 anos, que estava internado há 15 dias e não resistiu. A cirurgia de captação foi feita durante a tarde. O irmão, Alcione Gomes Barboza, contou que Leonel já tinha conversado com a família sobre o desejo de ser doador, caso acontecesse algo com ele.
Os rins ficaram no Espírito Santo, mas o município de destino não foi informado pela assessoria do hospital. Já o coração foi enviado para um paciente de São Paulo que estava na fila de transplante. A aeronave da FAB foi responsável por transportar o coração e a equipe médica.
A doação foi a segunda captação feita na Santa Casa em pouco mais de 15 dias. No dia 2 de novembro uma outra família também autorizou a doação de órgãos de um paciente vítima de assalto.
Na ocasião, foram captados os rins, as córneas e o fígado. Os órgãos doados por Marone Lopes Bicalho ajudaram a dar esperança a cinco pessoas que esperam na fila de transplante.

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