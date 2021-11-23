Coração captado em Cachoeiro é levado para SP em avião da FAB

O coração e os rins de um paciente, vítima de aneurisma cerebral, que faleceu nesta segunda-feira (22) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram doados. A captação contou com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).
Segundo informações da assessoria do hospital, os órgãos doados são do paciente Leonel Gomes Barboza, de 45 anos, que estava internado há 15 dias e não resistiu. A cirurgia de captação foi feita durante a tarde. O irmão, Alcione Gomes Barboza, contou que Leonel já tinha conversado com a família sobre o desejo de ser doador, caso acontecesse algo com ele.
Os rins ficaram no Espírito Santo, mas o município de destino não foi informado pela assessoria do hospital. Já o coração foi enviado para um paciente de São Paulo que estava na fila de transplante. A aeronave da FAB foi responsável por transportar o coração e a equipe médica.
A doação foi a segunda captação feita na Santa Casa em pouco mais de 15 dias. No dia 2 de novembro uma outra família também autorizou a doação de órgãos de um paciente vítima de assalto.
Na ocasião, foram captados os rins, as córneas e o fígado. Os órgãos doados por Marone Lopes Bicalho ajudaram a dar esperança a cinco pessoas que esperam na fila de transplante.