Homem furta cadeira e luta com funcionários de restaurante no ES

Um homem, que aparentava usar uma bolsa de colostomia, tentou atirar contra um funcionário de um restaurante após furtar uma cadeira do estabelecimento, que fica no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A arma era de fabricação caseira e o tiro falhou. Houve uma briga e o bandido acabou fugindo em seguida.

O caso foi registrado pela Guarda Municipal na tarde desta segunda-feira (22). Segundo o relato do funcionário do restaurante, ele e outro colega de trabalho correram atrás do homem que fugiu do comércio com a cadeira.

Homem furta cadeira de restaurante em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Quando o alcançaram, conseguiram conter o suspeito. O homem se livrou da abordagem, mas disse a um dos funcionários que voltaria. Quando os trabalhadores retornavam ao restaurante, o bandido voltou com uma arma e atirou, mas a arma falhou. Eles brigaram e a arma foi tomada do criminoso, que fugiu e não foi mais localizado pela Guarda Municipal.

A arma foi levada, segundo o registro, para a delegacia de Cachoeiro. Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.