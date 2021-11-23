Pai que matou a facadas filho na Serra diz que vai se entregar à polícia

Wilson Alves afirmou que vai se entregar à polícia após matar seu filho, Weverson Corrêa Crédito: Arquivo Pessoal

Depois de matar o próprio filho a facadas na noite de sábado (20) , no bairro Jardim Tropical, na Serra , Wilson Alves afirmou que pretende se entregar à polícia. Ele explicou que o crime aconteceu após ele separar uma briga de Weverson Corrêa, que tinha 28 anos, com a esposa. Além disso, Wilson conta também que foi agredido por Weverson. Ele classificou o crime como uma fatalidade e afirmou que não era o objetivo dele assassinar o próprio filho.

Em um vídeo, ele conta como aconteceu o crime. Wilson explicou que Weverson já estava brigando com a esposa dele na rua, antes de chegar em casa e teria sido agredido por dois homens que viram a confusão. Em casa, a briga continuou e Weverson ainda teria agredido o enteado. Wilson tentou separar os dois, mas acabou agredido com socos e uma gravata pelo filho.

"Houve essa fatalidade pelo motivo de que ele estava brigando com a esposa dele. Alguém na rua viu que ele estava brigando com a esposa, segundo o que fiquei sabendo desceram dois caras de um carro e bateram nele, ele chegou em casa sangrando. Conversei com ele para tentar ajudar, pedi para ele entrar em casa, tomar um banho, dormir, descansar. Ele pegou o celular da esposa, tacou no chão e começou a agredir fisicamente a esposa e a criança, enteado dele. eu entrei para separar a briga, ele me pegou pelo pescoço e tivemos uma luta corporal. Ele desferiu vários socos na minha cabeça e eu já não estava aguentando mais. Ele me deu uma gravata e desferiu vários socos", detalhou.

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Depois disso, Wilson conta que saiu do cômodo onde estavam e foi até o carro, segundo ele, para sair de casa e evitar mais problemas. Nesse momento, Weverson teria começado a dar socos no vidro do veículo. Wilson, então, saiu do carro e esfaqueou o filho.

"Depois disso, eu fui pegar meu carro para sair e evitar mais problemas. Ele chegou dando vários socos no vidro da porta do carro. Eu saí e acabei desferindo facadas nele, tirei a vida do meu próprio filho", narrou.

Wilson afirmou que foi agredido com socos na cabeça pelo filho antes do crime Crédito: Arquivo Pessoal

No vídeo, Wilson pediu perdão à família e aos amigos pelo que ele classificou como fatalidade e ressaltou que a intenção dele não era matar o filho. Ele ainda garantiu que vai procurar uma delegacia de polícia para se entregar e para que sejam tomadas as devidas providências.