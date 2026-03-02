Home
Loló é encontrado em garrafa de cachaça e mulher acaba presa em Cariacica

A jovem detida seria dona de uma distribuidora de bebidas junto do companheiro; local, entretanto, seria utilizado como ponto de venda de drogas e centenas de frascos com a substância foram apreendidos

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:41

Material foi apreendido após cerco a distribuidora em Cariacica
Centenas de frascos de loló, inclusive na garrafa de cachaça, foram apreendidos em Cariacica Crédito: PMES/Divulgação

Um casal foi identificado comercializando drogas em uma distribuidora do bairro Campo Belo, em Cariacica, no início da noite desta segunda-feira (02). Em cima do estabelecimento, do qual eles seriam proprietários, havia uma casa em construção, que utilizavam como depósito de drogas, conforme informações obtidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo.

Os militares fizeram o cerco do local e, ao avistarem os policiais, dois homens que estavam no imóvel fugiram por uma mata próxima. A mulher, de 19 anos, foi presa em flagrante. O outro dono não foi localizado.

Lá, foram encontrados 250 frascos de loló – consumida por meio de inalação – e uma garrafa de cachaça, que não continha a bebida, e sim mais da mesma droga. A PMES também apreendeu maconha e uma pistola, que, segundo a mulher, seria legalizada.

De acordo com apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a polícia acredita que a distribuidora servia apenas de fachada, para não levantar suspeitas quanto à comercialização dos entorpecentes. A estratégia seria comum no meio do tráfico.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Militar e Civil.

