Foragido é preso no Parque Nacional do Caparaó em Ibitirama

Um homem de 42 anos que estava foragido foi preso no Parque Nacional do Caparaó, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no último sábado (28). De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por um assassinato ocorrido no dia 23 de janeiro na zona rural do município.

O suspeito já tinha conseguido fugir de uma ação policial dias antes, mas o irmão dele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Desta vez, ao perceber a chegada dos policiais, o investigado tentou fugir e se escondeu em uma área de mata. O local foi cercado e, após buscas, ele acabou preso e encaminhado ao sistema prisional.