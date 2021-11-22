Morador quebra carro da Câmara de Linhares usado por vereador

Um homem com sinais de embriaguez depredou um carro da Câmara Municipal de Linhares utilizando uma garrafa de bebida. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Benevenuto Zorzanelli, no bairro Bebedouro, no município localizado no Norte do Estado. No momento da ação, o veículo estava sendo utilizado pelo vereador Gilson Gatti (MDB). O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional da cidade.
Carro da Câmara de Linhares é destruido
Segundo a PM, o vereador relatou aos militares que estacionou o carro em frente à casa do suspeito, que não gostou. Gilson Gatti contou que retirou o veículo do local e estacionou em outro lugar. Mesmo assim, o morador continuou revoltado e quebrou o para-brisa do automóvel, utilizando uma garrafa de bebida.
A PM informou ainda que o suspeito estava com sinais de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado pelo crime de dano ao patrimônio público, com fiança estipulada em R$ 5 mil. Até as 19h desta segunda-feira, o valor ainda não havia sido pago e o homem seguia detido. O prazo para pagamento da quantia vai até esta terça-feira (23), quando, caso não seja paga, ele será encaminhado para o presídio.