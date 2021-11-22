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Sinais de embriaguez

Morador quebra carro da Câmara de Linhares usado por vereador

À PM, Gilson Gatti (MDB) disse que estacionou o carro em frente à casa do suspeito, que não gostou. Mesmo após o vereador mudar o veículo de lugar, o homem usou uma garrafa de bebida para depredar o automóvel
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 nov 2021 às 20:20

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 20:20

Um homem com sinais de embriaguez depredou um carro da Câmara Municipal de Linhares utilizando uma garrafa de bebida. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Benevenuto Zorzanelli, no bairro Bebedouro, no município localizado no Norte do Estado. No momento da ação, o veículo estava sendo utilizado pelo vereador Gilson Gatti (MDB). O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional da cidade.

Carro da Câmara de Linhares é destruido

Segundo a PM, o vereador relatou aos militares que estacionou o carro em frente à casa do suspeito, que não gostou. Gilson Gatti contou que retirou o veículo do local e estacionou em outro lugar. Mesmo assim, o morador continuou revoltado e quebrou o para-brisa do automóvel, utilizando uma garrafa de bebida.
A PM informou ainda que o suspeito estava com sinais de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado pelo crime de dano ao patrimônio público, com fiança estipulada em R$ 5 mil. Até as 19h desta segunda-feira, o valor ainda não havia sido pago e o homem seguia detido. O prazo para pagamento da quantia vai até esta terça-feira (23), quando, caso não seja paga, ele será encaminhado para o presídio.

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