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Córrego Juncado

Meia tonelada de pimenta-do-reino é furtada em Sooretama

Prejuízo estimado é de R$ 10 mil. Polícia Civil de Linhares investiga o caso e realiza diligências na busca pelos suspeitos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:48

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:48

Local onde ocorreu o furto, em Sooretama
Local onde ocorreu o furto, em Sooretama Crédito: Caio Dias/TV Gazeta
Um produtor rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, teve aproximadamente meia tonelada de pimenta-do-reino furtada neste domingo (21) na propriedade onde mora, na localidade de Córrego Juncado. O prejuízo estimado é de R$ 10 mil. Segundo relatos dados a policiais militares, havia rastro de pneu possivelmente deixado por um veículo utilizado no crime. O caso é investigado pela Polícia Civil de Linhares.
Na noite de sábado, o irmão do produtor deixou a especiaria em um secador para retirá-la no dia seguinte. Na manhã de domingo, notou que a produção havia sido furtada e percebeu marcas de um carro que seguia para a estrada que dá acesso à localidade de Jueirana.
A Polícia Civil realiza diligências na região na busca pelos suspeitos do crime e faz um alerta para que produtores não deixem exposta uma grande quantidade de produtos.
Com informações do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte

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