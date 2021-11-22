Mulheres fingem ser funcionárias da prefeitura para dar golpe em Aracruz

Mulheres estão se passando por funcionárias do Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara), vinculado à administração municipal, e têm feito visitas a residências do município pedindo informações aos moradores, como números de documentos e até de cartão de banco. Segundo alerta divulgado pela Prefeitura de Aracruz, a ação do grupo se trata de um golpe.
As principais vítimas das golpistas são os idosos. Segundo a Prefeitura, por pouco um casal de 69 e 81 anos, que reside no bairro Jequitibá, não caiu no golpe e forneceu informações para as mulheres.
A administração municipal destaca que os atendimentos do Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara) são feitos apenas mediante agendamento prévio, e pede que os moradores fiquem atentos e suspeitem de qualquer pessoa que se identifique como funcionário do local.
De acordo com apuração da TV Gazeta, a prefeitura registou ocorrência sobre a ação do grupo na Delegacia de Polícia de Aracruz, e o caso será investigado pela Polícia Civil.