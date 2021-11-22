Mulheres fingem ser funcionárias da prefeitura para dar golpe em Aracruz

As principais vítimas das golpistas são os idosos. Segundo a Prefeitura, por pouco um casal de 69 e 81 anos, que reside no bairro Jequitibá, não caiu no golpe e forneceu informações para as mulheres.

A administração municipal destaca que os atendimentos do Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara) são feitos apenas mediante agendamento prévio, e pede que os moradores fiquem atentos e suspeitem de qualquer pessoa que se identifique como funcionário do local.