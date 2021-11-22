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Mulheres fingem ser funcionárias da prefeitura para dar golpe em Aracruz

Golpistas visitam residências do município pedindo informações aos moradores, como números de documentos e até de cartão de banco. Prefeitura registrou ocorrência na polícia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 nov 2021 às 19:19

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:19

Mulheres estão se passando por funcionárias do Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara), vinculado à administração municipal, e têm feito visitas a residências do município pedindo informações aos moradores, como números de documentos e até de cartão de banco. Segundo alerta divulgado pela Prefeitura de Aracruz, a ação do grupo se trata de um golpe.
Alerta de golpes publicado nas redes sociais da Prefeitura de Aracruz.
Alerta de golpes publicado nas redes sociais da Prefeitura de Aracruz. Crédito: Prefeitura de Aracruz | Redes sociais
As principais vítimas das golpistas são os idosos. Segundo a Prefeitura, por pouco um casal de 69 e 81 anos, que reside no bairro Jequitibá, não caiu no golpe e forneceu informações para as mulheres.
A administração municipal destaca que os atendimentos do Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara) são feitos apenas mediante agendamento prévio, e pede que os moradores fiquem atentos e suspeitem de qualquer pessoa que se identifique como funcionário do local.
De acordo com apuração da TV Gazeta, a prefeitura registou ocorrência sobre a ação do grupo na Delegacia de Polícia de Aracruz, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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