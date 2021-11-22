Adolescente denuncia pai por estupro em Cachoeiro de Itapemirim

Uma adolescente de 15 anos denunciou o próprio pai neste domingo (21) de ter a abusado sexualmente dela em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A vítima contou o caso à mãe, que acionou a Polícia Militar . Segundo a PM, o homem não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da adolescente relatou já ter sofrido diversas agressões do marido e, após ouvir o relato de estupro feito pela filha, queria denunciar o homem. Ela disse aos militares que temia que algo ainda mais grave pudesse acontecer, pois, ele era muito agressivo. A menor contou aos policiais que foi vítima do abuso na última quinta-feira (18), mas somente no domingo resolveu falar com a mãe sobre o ocorrido.

Polícia Militar foi acionada após adolescente relatar que teria sofrido abuso do próprio pai Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda segundo os militares, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a polícia orientou as vítimas a registrarem a ocorrência em uma delegacia.A PM disse que realizou buscas ao suspeito na residência e em seu local de trabalho, porém, ele não foi localizado.

Procurado pela reportagem, o Conselho Tutelar afirmou que acompanha o caso e que a menina ainda passará por exames no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota,