Maior cidade do ES lidera casos de disputa de terra

2.642 famílias estão ameaçadas de serem despejadas no ES Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Dados da Defensoria Pública Estadual apontam que 3.222 famílias, ou 9.087 pessoas, estão envolvidas em casos de conflito pela posse da terra em todo o Estado, tanto em áreas urbanas como rurais. Desse total, e em plena pandemia de Covid-19, 580 famílias (1.704 pessoas) já foram despejadas e 2.642 famílias (7.383 indivíduos) estão ameaçadas de perderem o pedaço de terra que ocupam. Município mais populoso do ES, a Serra lidera, com folga, a maior parte de denúncias de conflitos.

O mais recente (o 3º) levantamento de conflitos possessórios no Espírito Santo foi realizado pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam) e pelo Grupo de Atuação em Remoções Compulsórias de Caráter Coletivo em Áreas de Proteção, Interesse Ambiental ou de Risco da Defensoria Pública (DPES).

O último relatório da Defensoria Pública do ES, entre outubro de 2020 e junho de 2021, apontava que 8.943 pessoas estavam sendo afetadas por conflitos de posse de terras.

As denúncias, registradas no período de outubro de 2020 até o começo de novembro de 2021, foram recebidas através de um canal aberto pela Campanha Despejo Zero ES, por meio do aplicativo Google Formulários. Até o momento, foram recebidas 56 respostas, representando casos de demandas possessórias que já ocorreram ou estão previstas para ocorrer. Todos esses casos já são acompanhados pela DPES.

O documento identificou que, dos 56 casos analisados (seis casos a mais em relação ao 2º relatório), 51 têm ação tramitando na Justiça , ou seja, apenas cinco não ocorrem nos parâmetros judiciais. Destes casos, a maioria ainda ocorre em áreas de propriedade privada.

A maior parte das denúncias foi identificada na Serra, totalizando 17 casos, seguido de Vitória (7 casos), Vila Velha (5), Cariacica e Linhares (4 cada um), Guarapari e Conceição da Barra (3 cada um), Aracruz e Nova Venécia (2 cada um) e Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Fundão, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Ponto Belo e são Domingos do Norte, com 1 caso, cada.