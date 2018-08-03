Ex-morador incendeia prédio ocupado por famílias sem-teto em Vitória

Prédio ocupado por sem-teto pega fogo em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um prédio ocupado por famílias sem-teto próximo ao Hospital Central, no Parque Moscoso, em Vitória, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com os moradores, um ex-morador do local incendiou o primeiro andar por volta de 2h, e vizinhos ajudaram a retirar as pessoas do prédio até o Corpo de Bombeiros chegar. Apesar da situação, ninguém ficou ferido.

Cerca de 30 famílias, que somam aproximadamente 80 pessoas, moravam no local. De acordo com moradores, um homem, que é ex-morador do prédio, inciou o incêndio colocando fogo em uma moto que estava no local. As chamas teriam, então, se espalhado pelos móveis. A esposa e a filha do homem ainda estariam morando no prédio, segundo os ocupantes.

O líder da ocupação, Vicente Mendes Filho, explicou a situação. Ele afirma que houve muito desespero quando todos viram o que estava acontecendo.

"Chegou um ex-morador de madrugada, umas 2h, e botou fogo no primeiro andar todo. Tivemos que tirar todo mundo e o Corpo de Bombeiros chegou também. Tinha muita fumaça, ficamos em pânico, mas conseguimos tirar as pessoas e agora deve ter umas 20 pessoas no prédio novo", afirma Vicente.

As pessoas conseguiram sair por uma porta que fica no quarto andar e que dá acesso à rua de trás do prédio. Os bombeiros foram acionados e ajudaram a esvaziar o edifício durante a madrugada.

As famílias alegam que o dono do prédio solicitou a retirada dos pertences ainda nesta sexta-feira (3) e algumas pessoas, como afirma o líder da ocupação, já estão em outro prédio no Centro de Vitória.

BOMBEIROS

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informa que atendeu a ocorrência no edifício na Rua São José, no Parque Moscoso, em Vitória, por volta de 0h30 e informações iniciais apontam que as chamas começaram por conta de um incêndio em uma motocicleta.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, havia muita fumaça, que saía pelo terceiro andar do imóvel, mas a equipe dos Bombeiros conseguiu debelar o fogo e finalizou os trabalhos por volta de 1h10. Populares informaram a suspeita de um incêndio criminoso, mas não houve a constatação do fato. Não houve feridos.