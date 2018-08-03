Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ex-morador incendeia prédio ocupado por famílias sem-teto em Vitória
Sem feridos

Ex-morador incendeia prédio ocupado por famílias sem-teto em Vitória

Moradores afirmam que um ex-morador iniciou o incêndio durante a madrugada

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 11:47
Prédio ocupado por sem-teto pega fogo em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Um prédio ocupado por famílias sem-teto próximo ao Hospital Central, no Parque Moscoso, em Vitória, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com os moradores, um ex-morador do local incendiou o primeiro andar por volta de 2h, e vizinhos ajudaram a retirar as pessoas do prédio até o Corpo de Bombeiros chegar. Apesar da situação, ninguém ficou ferido. 
Cerca de 30 famílias, que somam aproximadamente 80 pessoas, moravam no local. De acordo com moradores, um homem, que é ex-morador do prédio, inciou o incêndio colocando fogo em uma moto que estava no local. As chamas teriam, então, se espalhado pelos móveis. A esposa e a filha do homem ainda estariam morando no prédio, segundo os ocupantes. 
O líder da ocupação, Vicente Mendes Filho, explicou a situação. Ele afirma que houve muito desespero quando todos viram o que estava acontecendo.
"Chegou um ex-morador de madrugada, umas 2h, e botou fogo no primeiro andar todo. Tivemos que tirar todo mundo e o Corpo de Bombeiros chegou também. Tinha muita fumaça, ficamos em pânico, mas conseguimos tirar as pessoas e agora deve ter umas 20 pessoas no prédio novo", afirma Vicente.
As pessoas conseguiram sair por uma porta que fica no quarto andar e que dá acesso à rua de trás do prédio. Os bombeiros foram acionados e ajudaram a esvaziar o edifício durante a madrugada.
As famílias alegam que o dono do prédio solicitou a retirada dos pertences ainda nesta sexta-feira (3) e algumas pessoas, como afirma o líder da ocupação, já estão em outro prédio no Centro de Vitória.
BOMBEIROS
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informa que atendeu a ocorrência no edifício na Rua São José, no Parque Moscoso, em Vitória, por volta de 0h30 e informações iniciais apontam que as chamas começaram por conta de um incêndio em uma motocicleta.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, havia muita fumaça, que saía pelo terceiro andar do imóvel, mas a equipe dos Bombeiros conseguiu debelar o fogo e finalizou os trabalhos por volta de 1h10. Populares informaram a suspeita de um incêndio criminoso, mas não houve a constatação do fato. Não houve feridos. 
Com informações de Eduardo Dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados