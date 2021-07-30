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Leonel Ximenes

40 anos depois, a posse da terra definitiva em Vitória

Moradora admite que não acreditava mais no sonho de ter seu pedacinho de terra no morro legalizado

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

30 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Acesso ao Jaburu: 361 famílias serão contempladas com Títulos de Legitimação Fundiária
Acesso ao Jaburu: 361 famílias serão contempladas com Títulos de Legitimação Fundiária Crédito: TV Gazeta
Sai a violência, entra o sonho. Não faltam só segurança e melhores condições de vida para os moradores do bairro Jaburu, em Vitória: falta também, em muitos casos, a posse definitiva do pequeno pedaço de terra que ocupam. Na realidade, faltava. Pelo menos para 361 famílias que serão contempladas com Títulos de Legitimação Fundiária, neste sábado (31) e no próximo (7/8).
É tanta angústia, tanta espera, tantos sonhos adiados que tem gente cética até agora, na véspera de receber o documento que garante o direito de propriedade de seus imóveis. “Dizem que vão entregar o documento, não estava esperando mais”, afirma dona Paula Francinete Conrado de Almeida, de 72 anos de idade, há mais de 40 ocupando um lote no Jaburu.
Ela afirma que nem esperava mais realizar o sonho de ter a propriedade legal do pequeno lote que nem quintal tem. A aposentada explica o motivo: “É tanta política, tanta mudança, que a gente nem sabe mais o que pensar”.
Viúva, aposentada, dona Paula atualmente mora no Morro da Floresta, anexo ao Jaburu, numa pequena casa alugada, com um filho de 47 anos e uma neta de 19. No pequeno barraco no Jaburu mora outro filho dela. “Lá fica muito alto e não tenho mais forças para subir as escadas”, explica a idosa.

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Segundo a Prefeitura de Vitória, o projeto de regularização fundiária foi iniciado em 2017, mas apenas 20 títulos haviam sido entregues. A atual gestão assegura que concluiu o trabalho em menos de seis meses.
Com a posse do terreno legalizada, os moradores, agora como proprietários, podem contrair empréstimos, com juros baixos, para construção, reforma e expansão dos imóveis.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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