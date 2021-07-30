40 anos depois, a posse da terra definitiva em Vitória

Acesso ao Jaburu: 361 famílias serão contempladas com Títulos de Legitimação Fundiária Crédito: TV Gazeta

Sai a violência, entra o sonho. Não faltam só segurança e melhores condições de vida para os moradores do bairro Jaburu, em Vitória : falta também, em muitos casos, a posse definitiva do pequeno pedaço de terra que ocupam. Na realidade, faltava. Pelo menos para 361 famílias que serão contempladas com Títulos de Legitimação Fundiária, neste sábado (31) e no próximo (7/8).

É tanta angústia, tanta espera, tantos sonhos adiados que tem gente cética até agora, na véspera de receber o documento que garante o direito de propriedade de seus imóveis. “Dizem que vão entregar o documento, não estava esperando mais”, afirma dona Paula Francinete Conrado de Almeida, de 72 anos de idade, há mais de 40 ocupando um lote no Jaburu.

Ela afirma que nem esperava mais realizar o sonho de ter a propriedade legal do pequeno lote que nem quintal tem. A aposentada explica o motivo: “É tanta política, tanta mudança, que a gente nem sabe mais o que pensar”.

Viúva, aposentada, dona Paula atualmente mora no Morro da Floresta, anexo ao Jaburu, numa pequena casa alugada, com um filho de 47 anos e uma neta de 19. No pequeno barraco no Jaburu mora outro filho dela. “Lá fica muito alto e não tenho mais forças para subir as escadas”, explica a idosa.

Segundo a Prefeitura de Vitória , o projeto de regularização fundiária foi iniciado em 2017, mas apenas 20 títulos haviam sido entregues. A atual gestão assegura que concluiu o trabalho em menos de seis meses.