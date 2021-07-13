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Processo Judicial

Ciro tem imóvel leiloado por R$ 520 mil para indenizar Collor

O ex-presidente abriu um processo contra Ciro após o pedetista afirmar, em entrevista publicada em 1999, que o ex-presidente Lula deveria ter chamado Collor de "playboy safado" e "cheirador de cocaína"

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 18:11
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um apartamento do ex-governador Ciro Gomes (PDT) foi arrematado por R$ 520 mil em leilão encerrado na segunda (12). O pregão foi autorizado pela Justiça como forma de pagamento de indenização por danos morais ao senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL).
O ex-presidente abriu um processo contra Ciro após o pedetista afirmar, em entrevista publicada em 1999, que o ex-presidente Lula deveria ter chamado Collor de "playboy safado" e "cheirador de cocaína" em debate nas eleições de 1989.
A indenização foi fixada em cerca de R$ 400 mil os quais não foram pagos por Ciro, daí o pedido de penhora. Collor é representado pelo advogados Regina Manssur e Antonio Manssur Netto na ação.
O imóvel leiloado está localizado em Fortaleza e foi avaliado em R$ 409.647,90 pelo site que realizou o pregão.
Procurada, a assessoria do ex-governador não respondeu até a publicação deste texto.

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