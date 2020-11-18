Após apoio do PDT, Ciro Gomes deseja sorte à Manuela D'Ávila

Nesta terça (17), entre aliados de Ciro circulava a informação de que, apesar do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, ter afirmado haver dificuldades da legenda apoiar a candidatura de Manuela na capital gaúcha, o ex-ministro estaria disposto a contrariar a direção e declarar apoio à candidata, com vista a costurar o maior número de alianças para em 2022. Ao Broadcast Político, Lupi afirmou que, caso o partido decidisse não apoiar nenhum dos dois escolhidos para o segundo turno, liberaria a decisão de manifestar apoio a fim de evitar racha.