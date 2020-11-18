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Eleições 2020

Após apoio do PDT, Ciro Gomes deseja sorte à Manuela D'Ávila

O ex-ministro da Fazenda e principal nome do PDT, Ciro Gomes, foi ao Twitter para desejar sorte à candidata do partido na capital gaúcha

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:13
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS)
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) é candidata à prefeitura de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Facebook
Após a bênção do PDT municipal à campanha de Manuela D'Ávila (PCdoB) em Porto Alegre, o ex-ministro da Fazenda e principal nome do PDT, Ciro Gomes, foi ao Twitter para desejar sorte à candidata.
Nesta terça (17), entre aliados de Ciro circulava a informação de que, apesar do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, ter afirmado haver dificuldades da legenda apoiar a candidatura de Manuela na capital gaúcha, o ex-ministro estaria disposto a contrariar a direção e declarar apoio à candidata, com vista a costurar o maior número de alianças para em 2022. Ao Broadcast Político, Lupi afirmou que, caso o partido decidisse não apoiar nenhum dos dois escolhidos para o segundo turno, liberaria a decisão de manifestar apoio a fim de evitar racha.
Ontem, a candidata derrotada no primeiro turno à capital gaúcha Juliana Brizola e a direção municipal do partido declararam apoio à Manuela. Pelo Twitter, Brizola compartilhou foto ao lado de D'Ávila com a legenda: "Vamos em frente, Porto Alegre!".
Nesta quarta (18), Ciro postou: "Todos que pudermos estar juntos para derrotar o Bolsonarismo corrupto e antipovo! Boa sorte, @ManuelaDavila! Boa sorte, brava gente gaúcha de Porto Alegre. Parabéns à @JulianaBrizola que nos lidera nesta luta!".

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