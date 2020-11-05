Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE autoriza show virtual de Caetano para arrecadar verbas para  Manuela
Eleições em Porto Alegre

TSE autoriza show virtual de Caetano para arrecadar verbas para  Manuela

Apresentação do músico está marcada para o dia 7 de novembro e haverá cobrança de ingressos, mesmo sendo uma live. O objetivo é arrecadar recursos para a campanha de Manuela D'Ávila em Porto Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:15

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:15

Manuela d'Ávila e Caetano Veloso com camiseta
Manuela D'Ávila e Caetano Veloso com camiseta "Queiroz é o novo laranja"; músico apoia sua candidatura em Porto Alegre Crédito: Reprodução/Instagram
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou nesta quinta-feira (05) o show virtual do canto e compositor Caetano Veloso para angariar fundos para a campanha de Manuela D'Ávila (PCdoB) à Prefeitura de Porto Alegre. Ao analisar um recurso apresentado pela Coligação Movimento Muda Porto Alegre (PCdoB e PT) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que barrou o evento, a maioria do colegiado votou pela concessão de liminar (decisão provisória) para permitir a apresentação, marcada para o próximo sábado (07).
O relator do caso, ministro Luís Felipe Salomão, observou que eventos de arrecadação de campanha são permitidos por lei e que não cabe à Justiça Eleitoral exercer controle prévio sobre a apresentação.
"O evento que busca puramente a arrecadação de fundos é permitido pela legislação. Apenas vamos verificar se nesse caso haverá ou não excesso", disse Salomão, em seu voto.
"Caso se confirmasse a proibição do evento, a Justiça Eleitoral estaria, a meu ver, exercendo um controle prévio sobre eventuais condutas e manifestações que nem se exteriorizaram no mundo dos fatos. Na lição da abalizada doutrina, a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem sobretudo um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura prévia. Ainda que não se trate de um direito absoluto, modalidade inexistente no ordenamento pátrio, no meu modo de pensar descabe à Justiça Eleitoral, no plano abstrato, concluir previamente que determinada conduta, a princípio consentânea com os dispositivos legais, ou ao menos harmônica com eles, apresentará outra espécie de conotação que possa torná-la ilícita", completou.
O entendimento foi acompanhado pelos colegas Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio (que substituiu Alexandre de Moraes), Luís Edson Fachin, Tarcísio Vieira de Carvalho e Sérgio Banhos. O ministro Mauro Campbell divergiu e votou para manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral gaúcho.
Em seu voto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, defendeu que o evento não deve ser confundido com os chamados "showmícios", proibidos pela legislação eleitoral desde 2006.
"No fundo, a norma (que proibiu os 'showmícios') visa a evitar o abuso de poder econômico. E não é esta a questão que se coloca aqui. Pelo contrário, em vez de dispêndio, o que se está fazendo é tentando arrecadar recursos privados, que eu considero legítimos, para a campanha eleitoral", observou Barroso.
"Não estamos diante de um evento de propaganda de candidatura nem de um showmício, o que temos é um show pago, com finalidade de arrecadar recursos, inclusive sem pronunciamento da própria candidata", destacou.

Veja Também

Vivo guerra que clã Bolsonaro organiza contra mim, diz Manuela D'Ávila

"É PROIBIDO PROIBIR"

O ministro Marco Aurélio usou uma composição do próprio Caetano Veloso para acompanhar a maioria dos ministros. "É proibido proibir", lembrou parafraseando a canção-hino contra a censura e a ditadura militar. "A atuação da Justiça Eleitoral não pode ser prévia, não pode a priori dizer as consequências eleitorais para proibir-se antemão certo ato", ressaltou.
Voto vencido, o ministro Mauro Campbell entendeu que, mesmo não sendo remunerada, a apresentação se enquadraria como "showmício" ou "livemício" por ser organizada pela equipe de campanha.
O Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado em favor do show. Em ofício encaminhado ao TSE, o vice-procurador-geral Eleitoral Renato Brill de Góes defendeu que a lei admite a partidos e candidatos organizarem eventos para arrecadação de recursos de campanha, sem restrição de formato.
Para Brill de Góes, a cobrança de ingressos, além de evidenciar o caráter arrecadatório, afasta a alegação de que a apresentação teria o intuito de cooptar eleitores através do oferecimento de evento gratuito entretenimento.

Veja Também

Candidatos armados se multiplicam nas campanhas eleitorais no país

Russomanno apaga publicação em que dizia ter o apoio do adversário

WhatsApp bane 256 contas por disparos nas campanhas eleitorais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados