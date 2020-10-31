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Após reclamação

Russomanno apaga publicação em que dizia ter o apoio do adversário

Após reclamação de Andrea Matarazzo (PSD), Celso Russomanno (Republicanos) apagou a publicação em que usava imagem do adversário fora de contexto

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:57
Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo
Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook Celso Russomanno
Após reclamação de Andrea Matarazzo (PSD), Celso Russomanno (Republicanos) apagou a publicação feita em suas redes sociais, na sexta (30), em que usava uma imagem do adversário fora do contexto e dizia ter seu apoio.
Na imagem original, Matarazzo aparecia com as duas mãos espalmadas e pedia votos para sua legenda, de número 55. A campanha de Russomanno republicou a mesma imagem e trocou a legenda: "Matarazzo é 10! Russomanno agradece". O número 10 representa o Republicanos.
A campanha de Matarazzo informou à Folha de S.Paulo que processaria o adversário por espalhar fake news. O próprio Matarazzo chegou a comentar a publicação de Russomanno e pedir que ele a apagasse, o que foi feito.
Em suas redes sociais, Matarazzo reclamou da situação. "Russomanno, que coisa feia! Diz defender o consumidor, mas quer enganar o eleitor! Espalhando fake news", publicou.

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