Russomanno apaga publicação em que dizia ter o apoio do adversário

Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook Celso Russomanno

Após reclamação de Andrea Matarazzo (PSD), Celso Russomanno (Republicanos) apagou a publicação feita em suas redes sociais, na sexta (30), em que usava uma imagem do adversário fora do contexto e dizia ter seu apoio.

Na imagem original, Matarazzo aparecia com as duas mãos espalmadas e pedia votos para sua legenda, de número 55. A campanha de Russomanno republicou a mesma imagem e trocou a legenda: "Matarazzo é 10! Russomanno agradece". O número 10 representa o Republicanos.

A campanha de Matarazzo informou à Folha de S.Paulo que processaria o adversário por espalhar fake news. O próprio Matarazzo chegou a comentar a publicação de Russomanno e pedir que ele a apagasse, o que foi feito.