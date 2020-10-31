Nestas eleições, narrativa da nova política está na gaveta

Esta é uma das marcas já visíveis destas eleições até aqui. País sem marca cultural de rupturas históricas, o Brasil parece mais uma vez representar o aforismo de Gramsci: “o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer”. Os sinais estão em toda parte.

Junto com uma política eleitoral de corte fisiológico e clientelista, vem uma movimentação partidária de fusões, que vai diminuir a fragmentação político-partidária. Entretanto, sem mexer na legislação partidária, oxigenar os partidos e conter as oligarquias partidárias que controlam os milionários fundos partidário e eleitoral, o fisiologismo e o império das dinastias familiares vão continuar a barrar avanços de novas lideranças nascidas nos movimentos cívicos. Ainda, sem fazer a reforma do sistema eleitoral, na direção do sistema distrital misto, o custo das eleições continuará de tamanho industrial e a representatividade democrática continuará muito frágil.