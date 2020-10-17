O Brasil pode perder de vez o bonde da História?

O agronegócio continua vigoroso e a indústria mostrou sinais de crescimento. As exportações também. Mas não há sinais estruturais de sustentabilidade. Ainda mais porque o fim do auxilio emergencial vai estancar o efeito passageiro de crescimento do consumo. Vem daí a necessidade de solução para o dilema teto de gastos “versus” renda básica.